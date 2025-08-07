Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

Τα τελευταία χρόνια, ο Πασχάλης Τερζής έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, έχοντας κύρια προτεραιότητα την οικογένειά του. Αγαπημένη του συνήθεια είναι, φυσικά, να ζει στιγμές με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Τελευταία του μουσική εμφάνιση –ύστερα από πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2015– ήταν το 2020, όταν κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την κόρη του, Γιάννα Τερζή, το κομμάτι «Για εσένα μόνο» που έκανε μεγάλη επιτυχία.

Ο Πασχάλης Τερζής και ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Χρήστος Παπαδόπουλος, είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν και ο δεύτερος θέλησε να δείξει την αγάπη του αλλά και τον σεβασμό προς τον σπουδαίο καλλιτέχνη, με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ο μουσικός δημοσίευσε μία φωτογραφία από συνάντηση σε παραλία της Χαλκιδικής, τον Ιούλιο του 2019.

«Με μία από τις πιο μεγάλες εν ζωή φωνές. Πασχάλη Τερζή, η φωνή σου λείπει, από την Ελλάδα του 2025», έχει γράψει ο Χρήστος Παπαδόπουλος στη λεζάντα.

Πριν από 6 χρόνια, ο Παπαδόπουλος είχε δημοσιεύσει ακόμη μία φωτογραφία από τη συνάντηση με τον Πασχάλη Τερζή.