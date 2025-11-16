Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

Ο Πασχάλης Τερζής, με δεκαετίες καριέρας στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, δεν χρειάζεται συστάσεις. Η χαρακτηριστική φωνή του, η ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και οι αμέτρητες επιτυχίες του έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Από τα μικρά στέκια μέχρι τις μεγαλύτερες συναυλίες, το όνομά του ταυτίζεται με την αυθεντικότητα και την ανεξίτηλη γοητεία της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Σε ένα τέτοιο στέκι βρέθηκε και την περασμένη Τετάρτη (14/11) στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, μαζί με φίλους, όπου πέρασε όμορφες στιγμές και προκάλεσε την έκπληξη των παρευρισκόμενων, τους οποίους και συγκίνησε όταν άρχισε να τραγουδά το «Στο τραπέζι που τα πίνω» των Στέλιου Καζαντζίδη και Λίτσας Διαμάντη, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Ο Πασχάλης Τερζής σε μία σπάνια δημόσια εμφάνισή του προχθές στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης σε γνωστό στέκι, δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει με την παρέα του και να δώσει την ευκαιρία σε όσους βρέθηκαν τριγύρω να απολαύσουν την ερμηνεία του.! pic.twitter.com/kKFuk5yDiw — @nikolaosderes (@nikolaosderes) November 14, 2025

Τα τελευταία χρόνια, ο Πασχάλης Τερζής έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, έχοντας κύρια προτεραιότητα την οικογένειά του. Αγαπημένη του συνήθεια είναι, φυσικά, να ζει στιγμές με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Τελευταία του μουσική εμφάνιση –ύστερα από πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2015– ήταν το 2020, όταν κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την κόρη του, Γιάννα Τερζή, το κομμάτι «Για εσένα μόνο» που μετρά πάνω από 17.000.000 προβολές στο YouTube.