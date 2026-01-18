Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

Η θρυλική Τζέιν Φόντα, μία από τις ωραιότερες γυναίκες στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, στα 88 της χρόνια εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τις κομψές και σικάτες εμφανίσεις της.

Πρόσφατα οι παπαράτσι την εντόπισαν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθισμένη σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά η εικόνα της κάθε άλλο παρά στενάχωρη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η 88χρονη έφτασε για την πτήση της, πιο λαμπερή από ποτέ. Τυλιγμένη με ένα ένα γούνινο παλτό, και προστατεύοντας τα μάτια της από ένα αστραφτερό ζευγάρι γυαλιά ηλίου πεταλούδας σε μπρονζέ απόχρωση.

Το ενδυματολογικό συνόδευε με χρυσά κοσμήματα, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια.

Η λαμπερή επιδερμίδα της - την οποία έχει ομολογήσει ότι χρησιμοποιεί πλαστική χειρουργική για να συνεχίσει να δείχνει νεανική - τονίστηκε με διακριτικό μακιγιάζ.

Jane Fonda, 88, is pushed in wheelchair at airport after Reiner murders left her 'reeling' https://t.co/FPvnVPBBpM — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 18, 2026

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε η Daily Mail

Το αναπηρικό καροτσάκι έσπρωχνε πιθανόν υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας, με τη Φόντα να κρατάει στην αγκαλιά της δύο μικρές τσάντες.

Η εμφάνισή της έγινε μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, με τη Φόντα να αποκαλύπτει πως ήταν μαζί το βράδυ του χριστουγεννιάτικου πάρτι του Κόναν Ο' Μπράιεν.

Ωστόσο, μετά την ανεύρεση των πτωμάτων, δεν έκανε καμία αναφορά στην ανάρτησή της για το μοιραίο βράδυ, αν και αξίζει να σημειωθεί, πως τα όσα συνέβησαν αποκαλύφθηκαν εκ των υστέρων.