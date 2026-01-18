Σίσσυ Χρηστίδου: «Το αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σου, δεν καθορίζει να είσαι καλός γονιός»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, «Χαμογέλα και πάλι» εξέφρασε την αντίθεσή της με μια πρόσφατη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας πριν μερικές ημέρες σχολιάζοντας το τεταμένο κλίμα που υπάρχει ανάμεσα σε Ιωάννα Τούνη και Δημήτρη Αλεξάνδρου, ανέφερε στην εκπομπή του, «Ένα ζευγάρι που έχει κακή σχέση ο ένας με τον άλλον μπορεί να είναι τέλειοι γονείς; Η απάντηση η δική μου είναι όχι».

Με αφορμή αυτή τη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη λέγοντας, «Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι αν έχουν κακή σχέση δυο γονείς, είναι κακοί γονείς. Προφανώς αυτό δεν στέκει και δεν έχει βάση. Αν ένα πρώην ζευγάρι έχει κακή σχέση, μπορεί να το αποφασίσει μόνο ένας από τους δυο, όπως επίσης δε μπορεί ένας εκ των δυο να αποφασίσει ότι θα έχουν καλή σχέση. Σε κάτι που δε μπορείς να καθορίσεις εσύ μόνος σου, δε μπορεί αυτό να καθορίζει και το αν είσαι καλός γονιός ή όχι.

Το να φέρεσαι με κακό τρόπο στον πρώην σύντροφό σου, και να είσαι καλός γονιός, σαν μονάδα, συμφωνώ ότι δεν είναι πολύ συμβατό. Έχει διαφορά. Σημασία έχει ποιός καθορίζει την κακή σχέση…».

«Με ενοχλεί να τους βάζουμε μαζί την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Άλλα κάνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Είναι λάθος να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Και τον Γιώργο Λιάγκα με τη Φαίη Σκορδά αν τους πιάσεις, θα δεις, ο Γιώργος αναφέρει πολύ συχνά τη Φαίη στην εκπομπή του. Από την άλλη, η Φαίη δεν τον αναφέρει ποτέ. Είναι μια στάση, και ο καθένας περνά τα μηνύματά του μέσα από αυτή. Δεν είναι ομάδα πια και δεν πρέπει να κρίνονται σαν ομάδα» πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια.