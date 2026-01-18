Σίσσυ Χρηστίδου: «Το αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σου, δεν καθορίζει να είσαι καλός γονιός»

Την αντίθεσή της με μια πρόσφατη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου

Newsbomb

Σίσσυ Χρηστίδου: «Το αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σου, δεν καθορίζει να είσαι καλός γονιός»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, «Χαμογέλα και πάλι» εξέφρασε την αντίθεσή της με μια πρόσφατη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας πριν μερικές ημέρες σχολιάζοντας το τεταμένο κλίμα που υπάρχει ανάμεσα σε Ιωάννα Τούνη και Δημήτρη Αλεξάνδρου, ανέφερε στην εκπομπή του, «Ένα ζευγάρι που έχει κακή σχέση ο ένας με τον άλλον μπορεί να είναι τέλειοι γονείς; Η απάντηση η δική μου είναι όχι».

Με αφορμή αυτή τη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη λέγοντας, «Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι αν έχουν κακή σχέση δυο γονείς, είναι κακοί γονείς. Προφανώς αυτό δεν στέκει και δεν έχει βάση. Αν ένα πρώην ζευγάρι έχει κακή σχέση, μπορεί να το αποφασίσει μόνο ένας από τους δυο, όπως επίσης δε μπορεί ένας εκ των δυο να αποφασίσει ότι θα έχουν καλή σχέση. Σε κάτι που δε μπορείς να καθορίσεις εσύ μόνος σου, δε μπορεί αυτό να καθορίζει και το αν είσαι καλός γονιός ή όχι.

Το να φέρεσαι με κακό τρόπο στον πρώην σύντροφό σου, και να είσαι καλός γονιός, σαν μονάδα, συμφωνώ ότι δεν είναι πολύ συμβατό. Έχει διαφορά. Σημασία έχει ποιός καθορίζει την κακή σχέση…».

«Με ενοχλεί να τους βάζουμε μαζί την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Άλλα κάνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Είναι λάθος να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Και τον Γιώργο Λιάγκα με τη Φαίη Σκορδά αν τους πιάσεις, θα δεις, ο Γιώργος αναφέρει πολύ συχνά τη Φαίη στην εκπομπή του. Από την άλλη, η Φαίη δεν τον αναφέρει ποτέ. Είναι μια στάση, και ο καθένας περνά τα μηνύματά του μέσα από αυτή. Δεν είναι ομάδα πια και δεν πρέπει να κρίνονται σαν ομάδα» πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα

15:00LIFESTYLE

Τερζής: Σε λίγες ημέρες το νέο του τραγούδι - Όλες οι λεπτομέρειες για τη δισκογραφική επιστροφή

14:41TRAVEL

Αυξημένη η κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα μετά τις τελευταίες χιονοπτώσεις - Ποιες πίστες επιλέγουν

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

14:35WHAT THE FACT

«Αστέρι της αγνής Γης»: Η Σρι Λάνκα παρουσίασε το μεγαλύτερο ζαφείρι στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα τέσσερα «ύποπτα» παιχνίδια του 2025

14:25LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Το αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σου, δεν καθορίζει να είσαι καλός γονιός»

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη εξετάζει να ρίξει το οικονομικό «μπαζούκας» στη μάχη με τον Τραμπ για την Γροιλανδία - Τι είναι η Πράξη κατά του Εξαναγκασμού

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο άνδρας που εμβόλισε και εγκατέλειψε οδηγό μηχανής στα Χανιά - Είχε χάσει την σύζυγο του σε τροχαίο

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας: «Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα»

13:06ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τουλάχιστον 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, λέει αξιωματούχος

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕKT: Γιατί επιμένει ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρώπη

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συλλογή μαλλιών για περούκες για τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

12:14LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια, υπάρχει αγάπη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη εξετάζει να ρίξει το οικονομικό «μπαζούκας» στη μάχη με τον Τραμπ για την Γροιλανδία - Τι είναι η Πράξη κατά του Εξαναγκασμού

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο άνδρας που εμβόλισε και εγκατέλειψε οδηγό μηχανής στα Χανιά - Είχε χάσει την σύζυγο του σε τροχαίο

10:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Η ιστορία του κτηρίου με την αυλή της «Ελενίτσας και του Αντωνάκη» που γίνεται μνημείο

14:35WHAT THE FACT

«Αστέρι της αγνής Γης»: Η Σρι Λάνκα παρουσίασε το μεγαλύτερο ζαφείρι στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ