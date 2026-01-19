Eurovision-Εθνικός τελικός: Τα 28 τραγούδια στη μάχη των εντυπώσεων και το μεγάλο φαβορί

Η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision έχει ξεκινήσει! Τα 28 τραγούδια, που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διοργάνωση της Βιέννης, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» το Σαββατοκύριακο, και πλέον οι Eurofans έχουν ολοκληρωμένη άποψη.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Τα τραγούδια του Α’ ημιτελικού

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa



Τα τραγούδια του Β ’ημιτελικού

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF



«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers



Το outsider που έγινε φαβορί

Αν και για ημέρες ο Good Job Nicky και η Marseaux είχαν προβάδισμα, μετά την προβολή των 28 ολοκληρωμένων τραγουδιών… τα πράγματα άλλαξαν πολύ. Ο Akylas έχει ξεσηκώσει τους Eurofans με το κομμάτι «Ferto». Στο κανάλι της ΕΡΤ1, στο YouTube, μετρά ήδη 200.000 προβολές ενώ στο X έχει «στηθεί» πάρτι με τα σχόλια. «Mόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision», «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε», «Διαμαντάκι», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια.

Παράλληλα, στις στοιχηματικές εταιρίες βρίσκεται στην πρώτη θέση αποδεικνύοντας τη δυναμική του. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Akylas είχε εξηγήσει το νόημα πίσω από το τραγούδι του αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία».

Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών βρίσκεται, αυτή τη στιγμή, o Good Job Nicky με το κομμάτι «Dark Side of the Moon». Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux με το «Χάνομαι», το οποίο έχει 102.000 προβολές στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί αφού λόγο στο τελικό αποτέλεσμα θα έχουν και οι κριτικές επιτροπές, οι οποίες συνήθως έχουν διαφορετικά κριτήρια από τον κόσμο.