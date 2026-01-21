Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ

Η φετινή Eurovision αφήνει εποχή, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ και της αποχώρησης αρκετών χωρών που κάνουν μποϊκοτάζ στο μουσικό πάρτι. Η Ισπανία, μία από τις αποκαλούμενες Big 5, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, και η Ισλανδία, απέχουν δημιουργώντας νέα δεδομένα.

Ωστόσο, στο Ισραήλ, οι προετοιμασίες για τη Eurovision συνεχίζονται και ανακοινώθηκε ο εκπρόσωπος. Ο Noam Bettan, ο 27χρονος καλλιτέχνης, θα ταξιδέψει στη Βιέννη με στόχο αρχικά την πρόκριση από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό. Ο τραγουδιστής αναδείχθηκε μέσα από το μουσικό talent show Hakohav Haba (Rising Star), ο τελικός του οποίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1), έπειτα από ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής. Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί θα κυκλοφορήσει σε δεύτερο χρόνο.

https://www.instagram.com/p/DTv4IloiFeS/

Ο Noam Bettan γεννήθηκε το 1999 από γαλλική οικογένεια στην πόλη Raanana του Ισραήλ και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως τραγουδιστής και συνθέτης στα 19 του χρόνια. Από τα 15 του δοκιμάστηκε σε μουσικά talent shows, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και έκτοτε μία σειρά από singles που έφτασαν στο #1 των ισραηλινών charts.

Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ παραμένει πρώτο στα στοιχήματα για νίκη στη φετινή Eurovision…

Διαβάστε επίσης