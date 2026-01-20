Eurovision 2026: Στο «κόκκινο» τα στοιχήματα - «Κλειδώνουν» οι εκπρόσωποι χωρών

«Ανάβουν» τα αίματα με φόντο τη φετινή διοργάνωση της Eurovision…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Στο «κόκκινο» τα στοιχήματα - «Κλειδώνουν» οι εκπρόσωποι χωρών
Ξεκινούν να «κλειδώνουν» οι εκπρόσωποι των χωρών, παίρνοντας το εισιτήριο για τη Βιέννη και τη φετινή Eurovision που αναμένεται να βάλει «φωτιά» στις καρδιές των Eurofans.

Πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε ο τραγουδιστής της Μάλτας που φέρει το όνομα Aidan και θα ερμηνεύσει το κομμάτι «Bella». Το PBS, ο επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, διοργάνωσε το Malta Eurovision Song Contest από το οποίο αναδείχτηκε ο εκπρόσωπος.

https://www.instagram.com/p/DToc27uDscU/

Την ίδια στιγμή, ο Satoshi είναι ο μεγάλος νικητής του Selecția Națională 2026 και θα εκπροσωπήσει τη Μολδαβία στη φετινή διοργάνωση με το τραγούδι «Viva, Moldova».

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έρχεται από τη Νορβηγία! Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ θα λάβει μέρος στον εθνικό τελικό της χώρας, με το τραγούδι «Rise». Η NRK, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν φέτος, ανακοινώνοντας τους πρώτους οκτώ από τους δέκα συνολικά συμμετέχοντες. Ο Ρίμπακ, νικητής της Eurovision το 2009 και νικητής του Melodi Grand Prix το 2018, επιστρέφει για δεύτερη φορά στον νορβηγικό διαγωνισμό επιλογής. Λίγο μετά την ανακοίνωση, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Για ακόμη μία φορά συμμετέχω στην επιλογή της Νορβηγίας για τη Eurovision, στο Melodi Grand Prix! Ακούστε το νέο μου άλμπουμ “Fairytales Too” και πείτε μου ποιο τραγούδι ΕΣΕΙΣ πιστεύετε ότι θα πρέπει να τραγουδήσω στον διαγωνισμό!».

https://www.instagram.com/reel/DTsJORXjNWe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Για τις υπόλοιπες χώρες, η αναζήτηση συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο και στο Ισραήλ. Η χώρα, που έγινε η αφορμή αρκετές «υπερδυνάμεις» της Eurovision να αποσύρουν τη συμμετοχή τους, φιγουράρει στην πρώτη θέση των στοιχημάτων… Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το τραγούδι και το όνομα του καλλιτέχνη, που θα ταξιδέψει στη Βιέννη. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία, για την οποία επίσης δεν γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη, και την τριάδα συμπληρώνει η Σουηδία-η απόλυτη πρωταγωνίστρια του θεσμού.

Η Ουκρανία, η Ιταλία, η Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και η Γαλλία, ακολουθούν σε αυτή την πρώτη δεκάδα των στοιχηματικών. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην 12η θέση.

Tι δείχνουν τα στοιχήματα για τον εθνικό τελικό

Ο Akylas με το κομμάτι «Ferto» σαρώνει σε views και έχει γίνει ο αγαπημένος του κοινού στο X. Στα στοιχήματα βρίσκεται στην πρώτη θέση και ο ίδιος αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει. Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Akylas είχε εξηγήσει το νόημα πίσω από το τραγούδι του αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία».

Στη δεύτερη θέση παραμένει ο Good Job Nicky με το κομμάτι «Dark Side of the Moon», ενώ ακολουθεί η Marseaux με το «Χάνομαι». Η μάχη των τριών θα είναι σκληρή, καθώς στο τελικό αποτέλεσμα λόγο θα έχουν και οι κριτικές επιτροπές που μπορούν να ανατρέψουν πολλά!

