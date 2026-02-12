Οι Αθώοι spoiler: Τι θα δούμε στο δεύτερο καθηλωτικό επεισόδιο

Οι «Αθώοι» κέρδισαν το κοινό στο πρώτο επεισόδιο και επιστρέφουν, απόψε, στις 22.20, στο MEGA, με καθηλωτικές εξελίξεις. Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά. Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά.

Ως νεαροί άνδρες, διεκδικούν πλέον ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας. Οι Αχάτηδες θορυβούνται από την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει η Μαργαρίτα με τον Γιάννο.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο αποψινό επεισόδιο, μεταφερόμαστε στο 1906, όπου ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου. Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει. Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών, απογειώνουν την κάθε σκηνή.

