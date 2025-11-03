Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο

Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστή ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα της Κυριακής (03/11).

Το πατίνι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στη λεωφορό Χαϊνά. Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο οδηγός του πατινιού μιλούσε στο κινητό την ώρα που κινούνταν με αποτέλεσμα να μην προσέξει και να πέσει πάνω στο διερχόμενο δίκυκλο.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Η μοναδική απώλεια ήταν το κινητό τηλέφωνο το οποίο έπεσε στο οδόστρωμα και έσπασε.

