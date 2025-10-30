Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδάκι - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός
Το 4χρονο παιδί μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας από ιδιωτικό μέσο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Χαλκίδα με μία μοτοσικλέτα να παρασέρνει ένα ανήλικο παιδάκι.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας με την μοτοσικλέτα να παρασέρνει το παιδάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μετά την παράσυρση ο οδηγός της μοτοσικλέτα εγκατέλεψει το σημείο του ατυχήματος.
Στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, ενώ το 4χρονο παιδί μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας από ιδιωτικό μέσο.
