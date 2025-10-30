Νέα Κίος: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη Νάντια

Αριστερά η άτυχη Νάντια Κυριακού και δεξιά το όχημα το σημείο του μοιραίου τροχαίου

Με «αίμα βάφτηκε» η άσφαλτος στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο με δύο άνδρες μέσα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, περίπου 170 χλμ./ώρα, στην παραλιακή οδό Νέας Κίου–Ναυπλίου και συγκρούστηκε με το όχημα μίας 39χρονης γυναίκας, στερώντας της τη ζωή.

Η υπόθεση δικάστηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου και με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραγικό θάνατο της Νάντιας Κυριάκου μητέρας δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών..

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα αυστηρές, κάθειρξη 18 και 15 ετών, χωρίς καμία δυνατότητα αναστολής. Ο οδηγός του οχήματος καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο συνοδηγός του, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ως συνεργός, σε 15 χρόνια.

Η απόφαση του δικαστηρίου υπήρξε αμείλικτη, καθώς απορρίφθηκαν όλα τα ελαφρυντικά που επικαλέστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του «καθαρού ποινικού μητρώου».

Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινή του συνοδηγού ήταν αυστηρότερη ακόμη και από την εισαγγελική πρόταση, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα των πράξεών τους.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χριστόφορος Γκλάβενος, μιλώντας στο Newsbomb, δήλωσε πως «ως άμεσος συνεργός καταδικάστηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, καθώς δεν απέτρεψε τον οδηγό από το να αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, γνωρίζοντας τον κίνδυνο. Ο συνοδηγός ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και μάλιστα το είχε δώσει στον οδηγό για δοκιμή, παρότι εκείνος δεν είχε δίπλωμα. Ουσιαστικά, συνέβαλε ενεργά στην πράξη, γι’ αυτό και κρίθηκε άμεσος συνεργός».

Το σημείο που η γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύμφωνα με τον κ. Γκλάβενο, η δικαστική απόφαση αποδίδει δικαιοσύνη. «Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης περί ελαφρυντικών απορρίφθηκαν πλήρως, καθώς κρίθηκε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι ενήργησαν με βαριά αμέλεια και κοινή συνείδηση του κινδύνου», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος Χριστόφορος Γκλαβένος

Ο σύζυγος της άτυχης Νάντιας, Τιμολέων Καλογερόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε στο Newsbomb: «Δικαιωμένοι δεν θα νιώσουμε ποτέ. Ό,τι και να αποφασίσει το δικαστήριο, η Νάντια δεν θα γυρίσει πίσω. Είμαι συγκρατημένα ικανοποιημένος από την απόφαση, η έδρα στάθηκε στο ύψος της και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και την Εισαγγελέα για τη στάση τους. Όμως, όταν χάνεται μια ζωή, καμία ποινή δεν είναι αρκετή».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι ποινές για τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να αυστηροποιηθούν: «Όταν λέμε ισόβια, να είναι πραγματικά ισόβια. Δεν γίνεται κάποιος που στέρησε μια ζωή να βγαίνει σε 10 ή 15 χρόνια. Μια ζωή χάθηκε και αυτό δεν αλλάζει».

Μιλώντας για τα δύο ανήλικα παιδιά του, ο κ. Καλογερόπουλος ανέφερε: «Τα παιδιά παλεύουν κάθε μέρα με ψυχολόγους για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι κουβαλάνε μέσα τους».

