Χαλκίδα: Γυναίκα πάτησε το «panic button» - Είχε προηγηθεί άγριος καυγάς με τον σύζυγό της

Μία γυναίκα στη Χαλκίδα, που στο παρελθόν έχει υπάρξει θύμα βίας, πάτησε το panic button για να ειδοποιήσει την Αστυνομία έπειτα από έντονο καυγά μέσα στο σπίτι με τον σύζυγό της.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο Λευκαντί Χαλκίδας, αναφέρει το evia online.

Η γυναίκα χρησιμοποιώντας το κουμπί πανικού, έστειλε σήμα κινδύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας. Περιπολικό έσπευσε άμεσα στο σημείο ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του συζύγου στο Τμήμα.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές, ενώ η γυναίκα υπέβαλε μήνυση εις βάρος του συζύγου της.

