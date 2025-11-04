Ώρα Δικαιοσύνης για τον Γιώργο Λυγγερίδη: Αύριο ξεκινά η δίκη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα μέλη της να βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις των φυλακών στις 11:30

Κατερίνα Ρίστα

Ώρα Δικαιοσύνης για τον Γιώργο Λυγγερίδη: Αύριο ξεκινά η δίκη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Η ώρα της Δικαιοσύνης έφτασε για τον αδικοχαμένο αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, του οποίου η δολοφονία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Αύριο το μεσημέρι, ξεκινά η πολύκροτη δίκη που θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός των φυλακών Κορυδαλλού.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα μέλη της να βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις των φυλακών στις 11:30, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου τους και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του.

Με την παρουσία τους, οι αστυνομικοί θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα:
ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν την κοινωνία δεν είναι απρόσωποι στόχοι, αλλά εργαζόμενοι πολίτες, με οικογένειες που τους περιμένουν να επιστρέψουν αρτιμελείς και υγιείς στο σπίτι.

«Η ενότητα και η αλληλεγγύη μας αποτελούν το ισχυρότερο μήνυμα σεβασμού και δικαίωσης για τον Γιώργο, που έφυγε άδικα από κοντά μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

