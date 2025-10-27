Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Το μνημείο είναι έργο του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, ενώ τοποθετήθηκε στο πάρκο που φέρει το όνομά του, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Συγκινημένος ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη μπροστά στην προτομή

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γεωργίου Λυγγερίδη, του αστυνομικού των ΜΑΤ που έπεσε νεκρός, ύστερα από επίθεση χούλιγκαν στου Ρέντη, το Δεκέμβριο του 2023, έγιναν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Στάθης, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού και συνάδελφοί του.

Την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση της προτομής στη γενέθλια πόλη του Γιώργου Λυγγερίδη, ανέλαβαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το μνημείο είναι έργο του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, ενώ τοποθετήθηκε στο πάρκο που φέρει το όνομά του, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πατέρας Λυγγερίδη: «Είμαι πολύ υπερήφανος»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Σάκης Λυγγερίδης δήλωσε ότι «είμαι πολύ περήφανος όχι γιατί έγινε το μνημείο. Ήμουν περήφανος από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα είμαι ακόμη πιο περήφανος, γιατί έδειξε ο γιος μου τι σημαίνει αυταπάρνηση, τι σημαίνει παλικαριά. ».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, τον αρχηγό, αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ στην οικογένειά σας και το βλέπω. Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάει μια δίκη, μεγάλη δίκη. Αυτή τη μεγάλη δίκη δεν μπορώ να την πάω μόνος μου.

Είναι όλης της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα ήταν δικιά μου αν ο γιος μου είχε εμπλακεί σε ένα καβγά, σε ένα τροχαίο. Άρα δεν είμαι μόνος μου, είμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους μπαχαλάκηδες με τις κουκούλες. Αθάνατος. Αύριο γιορτάζουμε το ένδοξο όχι. Πώς το γιορτάζουμε· Με μπαχαλάκηδες; Με τους γνωστούς – αγνώστους με τις κουκούλες; Έτσι γιορτάζουμε; Έτσι ήθελαν αυτοί που έπεσαν στα σύνορα, έτσι θέλουν όλοι αυτοί οι ένστολοι.

Λυγγερίδης

Τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα

MotionTeam

Ήρθε η ώρα να πούμε κι εμείς όχι δεν πάει άλλο. Ήμουν νιος και γέρασα. Τα ίδια άκουγα τα ίδια ακούω. Χάσαμε τα ιδανικά μας, χάσαμε τις φιλίες, κάποτε είχαμε ένα σεβασμό στον αστυνομικό, στον παπά της ενορίας, στον δάσκαλο που μας μάθαινε τα γράμματα. Και τώρα ο δάσκαλος φοβάται να μιλήσει σε ένα παιδάκι. Σοβαρά μιλάμε; όταν αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να το συμμορφώσει μια δασκάλα ή ένας δάσκαλος, ποιος θα το κάνει; Ο αστυνομικός; που έχει μάθει από μικρό να τον αποκαλεί μπάτσο, γουρούνι και δολοφόνο; Γιατί έτσι εμείς τους αφήσαμε να μαθαίνουν»
Ο Σάκης Λυγγερίδης υποκλίθηκε μπροστά στην προτομή του γιου του, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.


Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως «Ο Αριστοφάνης έλεγε πως τους ήρωες δεν τους βρίσκεις ποτέ στο σκοτάδι και είναι αλήθεια όμως ο δικός μας ήρωας υπερέβη και αυτό. Βρέθηκε στο σκοτάδι των επεισοδίων. Ενας ευσυνείδητος αστυνομικός. Με μια πράξη λεβέντικη αλλά έναν φόρο βαρύ».

Λυγγερίδης

Τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη ,παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στο πάρκο που φέρει το όνομα του, μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων στην πλατεία Σιντριβανίου, στην Θεσσαλονίκη

MotionTeam


Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δεχόμενος συγχαρητήρια για τον ρόλο του στην δημιουργία του μνημείου επεσήμανε ότι «η ονομασία του πάρκου στο όνομα του Ήρωα, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στο πρόσωπο του Γιώργου Λυγγερίδη που δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος αλλά και στη μεγάλη οικογένεια των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι αλήθεια, πως η ευθύνη του Αστυνομικού απέναντι στον Πολίτη, στην Πατρίδα και στην Ιστορία είναι διαρκής. Ομοίως, όμως, είναι ακέραια και διαρκής η ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στον Αστυνομικό. «Σάκη, Ευγενία υποκλινόμαστε με σεβασμό», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο δήμαρχος, απευθυνόμενος στους γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη.

Λυγγερίδης

Τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη

MotionTeam

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει τρίτη προεδρική θητεία, αλλά χωρίς το παραθυράκι του Αντιπροέδρου

19:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελεύθερος με όρους ο τελευταίος κατηγορούμενος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου Ρωσίας - ΗΠΑ με απόφαση Πούτιν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα μας»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 29χρονου από το Γαλάτσι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός κινδύνου αλλά σε σοβαρή κατάσταση το 15 μηνών μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Selfies, social media, τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική κρίση κάνουν τα σαφάρι πιο επικίνδυνα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, λάθος αυτό εις βάρος της Κηφισιάς» - Βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Χανιά: «Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα» λέει ο 23χρονος δράστης

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ