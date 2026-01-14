Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Σταθερά πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, της πρώτης για το 2026, η οποία διεξήχθη το διήμερο 11-12 Ιανουαρίου, δηλαδή μετά και τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, σε δείγμα 1.894 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,4%, σημειώνοντας άνοδο άνω της μονάδας σε σύγκριση με την έρευνα του Δεκεμβρίου και καταγράφοντας το καλύτερο ποσοστό της από τον περασμένο Ιούνιο (27%).

«Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Ποσοστά Κομμάτων (Πρόθεση Ψήφου)

Νέα Δημοκρατία: 24,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: 7,8%

ΚΚΕ: 6,3%

Ελληνική Λύση: 6,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Νίκη: 0,8%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Σπαρτιάτες: 0,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,1%

Φωνή Λογικής: 3,6%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Άλλο κόμμα: 12,1%

Λευκό: 1,1%

Έχω δικαίωμα ψήφου αλλά δεν θα ψηφίσω: 1,2%

Δεν έχω αποφασίσει: 14,8%

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ: 1,3%

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28,7%, σημειώνοντας οριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο. Τα συγκεκριμένο ποσοστό είναι πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά κάτω από τα ποσοστά της ΝΔ στις δίδυμες βουλευτικές εκλογές του 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην πρόθεση ψήφου και στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ξανά δεύτερο, με 9,2% και 13,6% αντίστοιχα, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί τρίτο με 7,8% και 10,3%, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε σύγκριση με την έρευνα του Δεκεμβρίου (9,4% και 12,5%).

Νέα Δημοκρατία: 28,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: 10,3%

ΚΚΕ: 7,7%

Ελληνική Λύση: 9%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,6%

Νίκη: 0,8%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Σπαρτιάτες: 0,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΜέΡΑ25: 4,5%

Άλλο κόμμα: 12,2%

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση «Εμπιστεύεστε το υπάρχον πολιτικό σύστημα», μόλις το 33,2% απαντά θετικά (14,3% «σίγουρα ναι» και 18,9% «μάλλον ναι»), ενώ το 66,1% δηλώνει δυσπιστία (24% «μάλλον όχι» + 42,1% «σίγουρα όχι»).

Στο ερώτημα «ποιος μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα», οι απαντήσεις είναι: Το 43,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», το 24,5% τη σημερινή κυβέρνηση, το 16% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα, και μόλις το 5,8% την αξιωματική αντιπολίτευση.

Κόμμα Τσίπρα

Πόσοι λοιπόν θα ψήφιζαν αυτό το «νέο κόμμα» και εν προκειμένω είτε το προαναγγελθέν κόμμα Καρυστιανού είτε το υποθετικό κόμμα Τσίπρα; Στο ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο κ. Τσίπρας, οκτώ στους δέκα απάντησαν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»), ενώ το ταβάνι για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 16% (4,6% «σίγουρα ναι» και 11,4% «μάλλον ναι») από το 21,7% της αντίστοιχης έρευνας του περασμένου Δεκεμβρίου.

Κόμμα Καρυστιανού

Στο ίδιο ερώτημα για την κυρία Καρυστιανού, δύο στους τρεις απάντησαν αρνητικά (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απάντησαν θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»).

Ειδικό ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τους λόγους που θα ψήφιζε κάποιος την κυρία Καρυστιανού. 19% απάντησε «επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα», 18,6% «επειδή θέλω να στείλω μήνυμα στα υπόλοιπα κόμματα» και 55,3% «δεν θα την ψήφιζα».

