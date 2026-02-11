Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια

Με όμορφα τραγούδια και μουσικές γέμισαν χθες το απόγευμα τα σοκάκια του Ρεθύμνου, αφού οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοό του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου μαζί με μουσικούς, πραγματοποίησαν μια όμορφη καντάδα μέσα στην πόλη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας