Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια
Με την παρουσία δύο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών της Σοφίας Ζαχαράκη και του Γιάννη Κεφαλογιάννη, η Δ.Ε.Ε.Π. Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει την κοπή της πίτας της το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026.
Με όμορφα τραγούδια και μουσικές γέμισαν χθες το απόγευμα τα σοκάκια του Ρεθύμνου, αφού οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοό του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου μαζί με μουσικούς, πραγματοποίησαν μια όμορφη καντάδα μέσα στην πόλη.
