Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

Το μέγεθος της τραγωδίας σε 40 νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και τραβήχτηκαν 1 και 2 Ιανουαρίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά
Ένας νέο φάκελος 40 φωτογραφιών από την αστυνομία του καντονιού Βαλέ αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής «Le Constellation» του Κραν Μοντανά, μετά την πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς κορίτσια και αγόρια που γιόρταζαν.

Τραπέζια, καναπέδες, καρέκλες, πολυέλαιοι, απανθρακωμένοι πάγκοι σε κάθε χώρο του εστιατορίου.

Οι πρώτες εικόνες από το κατεστραμμένο εσωτερικό δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Bfmtv και τραβήχτηκαν από ερευνητές μεταξύ 1 και 2 Ιανουαρίου.

Πλάνα από το υπόγειο, όπου φαίνεται το μπαρ στα αριστερά, η σκάλα που οδηγεί στο ισόγειο στα δεξιά και, πάνω απ' όλα, η οροφή από ακουστικό αφρό, ολοσχερώς κατεστραμμένη.

bar1.jpeg

Στο βάθος, μια καφέ πόρτα υποδεικνύει την έξοδο της υπηρεσίας (όχι την έξοδο έκτακτης ανάγκης) πίσω από την οποία παγιδεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι.

bar2.jpeg

Mεταξύ των φωτογραφιών υπάρχει μία που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συνοψίζει αυτό που δεν λειτούργησε και πδήγησε στην τραγωδία: είναι η φωτογραφία της πόρτας που έσπασε από τους πρώτους ανταποκριτές.

Η πίσω πόρτα κλειστή με μάνδαλο και από πίσω πτώματα ...

le-constellationbar.jpg
