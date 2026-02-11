Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε»

Μητέρα στην Τουρκία σκότωσε το 5χρονο γιο της ρίχνοντάς τον στη θάλασσα, με το πρόσχημα ότι ήθελε να «κολυμπήσει».

Στην πρώτη κατάθεσή της μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/02) στη Μουδανιά της Προύσας, η 30χρονη, σε βάρος της οποίας έχει απαγγελθεί κατηγορία για εκ προμελέτης ανθρωποκτονία, δήλωσε:

«Είχα ψυχολογικά προβλήματα. Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε. Πέταξα το παιδί στη θάλασσα και πήδηξα κι εγώ. Αργότερα, ήρθα στην ακτή, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω το παιδί. Το μετανιώνω».

Το τρομερό περιστατικό συνέβη την Τρίτη (10/02) κατά τις 4:00 μ.μ. στην περιοχή Güzelyalı Marina της Μουδανιάς της Προύσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, μια γυναίκα ονόματι S.G. (30) ήρθε στην παραλία με τον 5χρονο γιο της, Muhammed Baran G.

Πρώτα έριξε το παιδί στη θάλασσα και μετά έπεσε η ίδια

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μητέρα πέταξε το μικρό της παιδί, το οποίο κρατούσε από το χέρι, στη θάλασσα και μετά πήδηξε και η ίδια. Μετά από λίγο, η γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει το παιδί της. Μετά από την ειδοποίηση των γύρω, η θαλάσσια αστυνομία και ομάδες υγείας έσπευσαν στο σημείο.

Ο 5χρονος πνίγηκε

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των ομάδων, διαπιστώθηκε ότι ο 5χρονος Muhammed Baran G., ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα, είχε χάσει τη ζωή του. Το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Κρατικού Νοσοκομείου Mudanya μετά από εντολή εισαγγελέα.

Την κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Τη διαδρομή της 30χρονης στη θάλασσα με τον γιο της, καθώς και την επιστροφή της από την παραλία μόνη της, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη μητέρα με το 5χρονο turkiyegazetesi.com

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου δείχνει την SG να περπατά χέρι-χέρι με τον MBG προς τη μαρίνα Güzelyalı και στη συνέχεια να επιστρέφει μόνος περίπου 30 λεπτά αργότερα, βρεγμένος και χωρίς το γιλέκο του.