Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

Μπορεί να είναι μία από τις πιο φινετσάτες παρουσίες του Χόλιγουντ, ωστόσο η Μάργκοτ Ρόμπι διαθέτει και μία πιο άγρια πλευρά - τουλάχιστον όταν ήταν νεότερη, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η «Κάθριν» από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, «Ανεμοδαρμένα Ύψη» εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο «φρόνιμο κορίτσι», αφού απολάμβανε να διασκεδάζει ξέφρενα σε κλαμπ στο Λονδίνο, έχοντας μάλιστα πάρει και «αποβολή» σε κάποια από αυτά.

Η 35χρονη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι την είχαν πετάξει έξω από το διαβόητο νυχτερινό κλαμπ «Infernos», καθώς και από τα περισσότερα κλαμπ στο Clapham, ενώ μίλησε και για το ξέφρενο bachelorette πάρτι της, στο οποίο συμμετείχε στρίπερ ντυμένος Χάρι Πότερ.

Μέχρι το 2016, η Μάργκοτ ζούσε με περηφάνια στο Clapham, μένοντας σε ένα παλιό, κάπως ετοιμόρροπο διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων, που ειρωνικά αποκαλούσαν «The Manor», μαζί με έξι φίλους της. Στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τη ζωή της στο Νότιο Λονδίνο ως την καλύτερη φάση της ζωής της.

Μιλώντας στο podcast «Table Manners», η Ρόμπι αναφέρθηκε στα ξέφρενα χρόνια της στη βρετανική πρωτεύουσα, με την ίδια να παραδέχεται ότι την είχαν αποβάλει από το διαβόητο κλαμπ «Infernos».

Η Μάργκοτ είπε: «Περάσαμε όλοι ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο μόλις τελείωσε η δουλειά. Και φυσικά πήγαμε στο Infernos και μέσα σε περίπου 15 λεπτά μας πέταξαν έξω. Και ενώ μας έσερναν έξω οι άνδρες της ασφάλειας, εγώ φώναζα: “Μα αυτό είναι το Infernos, δεν γίνεται να σε πετάξουν έξω από το Infernos"».

Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο / AP

Η Μάργκοτ δεν αποκάλυψε τι ακριβώς έκανε η φίλη της για να προκαλέσει την επέμβαση της ασφάλειας, αλλά πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι τα περισσότερα κλαμπ στο Clapham μάς έχουν πετάξει έξω. Ναι, για ένα διάστημα είχαμε απαγόρευση εισόδου σε αρκετά μέρη! […] Έτσι τελικά αποφασίσαμε όλοι να συγκατοικήσουμε.»

Η ηθοποιός είχε γοητευτεί τόσο πολύ από την περιοχή, ώστε εκείνη και οι φίλοι της αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί, ζώντας σαν φοιτητές, με την ίδια να έχει δηλώσει παλαιότερα πως ένιωθε σαν «σκανταλιάρα μαθήτρια».

Όπως εξήγησε: «Εγώ τότε είχα επιστρέψει στην Αμερική και ψάχναμε σπίτι στο ίντερνετ. Και τα παιδιά είπαν: “Ω, είναι σημάδι ότι αυτό το σπίτι είναι στον ίδιο δρόμο με το Infernos”. Έτσι κυριολεκτικά υπογράψαμε το συμβόλαιο απλώς και μόνο επειδή ήταν κοντά στο Infernos.»

Πριν από τον γάμο της με τον σύζυγό της Τομ Άκερλεϊ, η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Neighbours έκανε ένα μεθυσμένο bachelorette πάρτι με θέμα τον Χάρι Πότερ, στο οποίο συμμετείχε και στρίπερ.

Η Margot Robbie με φίλες της / Πηγή: Facebook

«Οι φίλοι μου έφεραν έναν στρίπερ και τον έβαλαν να κάνει τον Χάρι Πότερ. Ήταν τόσο αστείο και καθόλου σέξι. Φορούσε ρόμπα, γυαλιά, την ουλή και, ξέρετε, όλα τα υπονοούμενα που μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν πάρα πολύ αστείο, αλλά ήμασταν όλοι τόσο μεθυσμένοι που, ειλικρινά, δεν είχε σημασία!», θυμάται η 35χρονη ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της ξέφρενης περιόδου, η Μάργκοτ είχε γίνει φίλη ακόμη και με τους ιδιοκτήτες της τοπικής κάβας και μάλιστα τους προσκάλεσε σε μία πρεμιέρα ταινίας της, αν και, όπως είπε, εκείνοι δεν πίστεψαν ότι ήταν διάσημη και δεν δέχθηκαν την πρόσκληση.

Παράλληλα, σε εμφάνισή της στο «Heart Radio» την Τρίτη για την προώθηση των «Ανεμοδαρμένων Υψών», η Μάργκοτ ήπιε μπύρα και τζιν μαζί με την Αμάντα Χόλντεν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αμάντα έφερε δύο μπουκάλια σε σχήμα παπουτσιού, ώστε να κάνουν «shoey» — δηλαδή να πιουν ποτό από παπούτσι ως μέρος εορταστικού εθίμου, το οποίο είναι δημοφιλές στην Αυστραλία.

Η Αμάντα είπε: «Σου έχω ένα μικρό δώρο, μόνο και μόνο επειδή πλησιάζει μεσημέρι και νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται. Ως Αυστραλή, ξέρω ότι σου αρέσουν τα shoey».

«Μόλις πριν λίγο εξηγούσα σε κάποιον τι είναι το shoey», απάντησε η Μάργκοτ.

Η Αμάντα στη συνέχεια αποκάλυψε τα μπουκάλια σε σχήμα παπουτσιού — το ένα με μπύρα, που έδωσε στη Μάργκοτ, και το άλλο με τζιν, που ήπιε η ίδια.

«Αυτή είναι κανονική μπύρα. Μπορείς να διαλέξεις είτε αλκοολούχα είτε μη αλκοολούχα», είπε.

«Εννοείται την κανονική. Αυτό είναι ένα πολύ κομψό shoey. Συνήθως το κάνεις με κάποιο παλιό, βρόμικο αθλητικό παπούτσι», σχολίασε η Μάργκοτ.

«Στην υγειά σου, αγαπητή», είπε η Αμάντα, καθώς απόλαυσαν μαζί τα ποτά τους.

