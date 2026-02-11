Η εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Αλβέρτη, προχώρησε η Αλεξία Έβερτ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ και τη Ρέα Βιτάλη, περιέγραψε το χρονικό ενός ιατρικού περιστατικού που ξεκίνησε ως ρουτίνα και εξελίχθηκε σε έναν μακροχρόνιο Γολγοθά για την οικογένειά της, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και 23 χρόνια.

Όλα άρχισαν από έναν επίμονο πονοκέφαλο που οδήγησε τον Γιώργο Αλβέρτη στο νοσοκομείο για μια τυπική μαγνητική τομογραφία. Τίποτα δεν προμήνυε τη δραματική τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα, ανατρέποντας βίαια την καθημερινότητα του ζευγαριού. Ανακαλώντας εκείνες τις στιγμές, η Αλεξία Έβερτ περιγράφει το σοκ που βίωσε: «Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Είχα πάει στη δουλειά μου να εργαστώ μια κανονική μέρα. Και ο άνδρας μου πήγε με πονοκέφαλο να κάνει εξετάσεις, γιατί προφανώς πρέπει να ήταν οδυνηρός για να αποφασίσει να κάνει μαγνητική».

Το χειρουργείο που κράτησε «αιώνες»

Οι εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη μιας καλοήθους κύστης στην τρίτη κοιλία του εγκεφάλου. Οι ιατρικές διαβεβαιώσεις έκαναν λόγο για μια σύντομη και διαχειρίσιμη επέμβαση, ωστόσο η πραγματικότητα μέσα στο χειρουργείο διέψευσε τις προβλέψεις με τον πιο ανησυχητικό τρόπο.

«Ήταν ένα χειρουργείο που μας είπαν ότι θα διαρκέσει δυόμιση τρεις ώρες και διήρκησε οκτώ. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά» ανέφερε η ίδια, τονίζοντας πως αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Και το λέω αυτό με κάθε γνώση γιατί ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχαν και άλλοι γιατροί, μιλούσαν οι άλλοι γιατροί, μέχρι που έλεγαν “τι κάνανε στον άνθρωπο;”. Πήγα στο εξωτερικό με τις εξετάσεις. Μου λένε “τι κάναν εδώ;”».

Αντί για την άμεση ανάρρωση που είχε παρουσιαστεί ως σενάριο, ακολούθησε μια μακρά νοσηλεία στην εντατική. Όπως εξηγεί η Αλεξία Έβερτ: «Έκανε τρεις εβδομάδες να ανέβει στο δωμάτιο. Γιατί από κακή αντιμετώπιση… και δεν ξέρω αν έγιναν και χειρουργικά λάθη, έμεινε τρεις εβδομάδες στην εντατική. Δεν πήγαμε απ’ το χειρουργείο μια μέρα στην εντατική και μετά στο δωμάτιο την ίδια μέρα, που έτσι μας το είχαν παρουσιάσει».

Η στάση των γιατρών και η «ομερτά»

Πέρα από την αγωνία για την υγεία του συζύγου της, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη και με μια ακατανόητη στάση από την πλευρά των θεραπόντων ιατρών, οι οποίοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Είχαν το θράσος να λένε “μην κάνετε πολλές ερωτήσεις, είναι καλά“. Ένας γιατρός μού είπε ότι θα γίνει καλύτερα από πριν. Του απάντησα πως δεν υπάρχει καλύτερο από πριν για τον Αλβέρτη. Ήταν ένα αστέρι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν τέθηκε το ζήτημα της δικαστικής διεκδίκησης και της μαρτυρίας άλλων γιατρών για τα συμβάντα, η Αλεξία Έβερτ βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο σιωπής, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση ήταν γνωστή στους ιατρικούς κύκλους. Περιγράφοντας την απροθυμία των συναδέλφων τους να εμπλακούν, ανέφερε: «Λούηδες. “Ξέρεις… δεν μπορώ… δεν είναι κι η ειδικότητά μου ακριβώς…”. Υπήρχε μεγάλη κίνηση μέσα έξω απ’ την κλινική. Ερχόντουσαν, το μάθαιναν, μαθεύτηκε πολύ γρήγορα γιατί και ο Γιώργος είχε τεράστιο κύκλο γνωστών. Ζητούσε ο πατέρας μου να είναι μέσα στις συσκέψεις… ήξεραν την ιστορία όλοι από το Α ως το Ω».

