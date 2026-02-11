Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

Ίδρυσε στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. την «Πλαίσιο» σε ηλικία 23 ετών όταν ήταν φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο.

Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 σύστησε την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

To 2005 προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Το1986 η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή στα μέτρα του καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X. Το 1995 γίνεται κοινωνός της multi-channel προσέγγισης στην λιανική συγκροτώντας τμήμα απ’ ευθείας πωλήσεων και αποστολών.

Η Πλαίσιο αποχαιρετά τον κύριο Γιώργο

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».
Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.
Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Γεράρδος

Γεννήθηκε το 1946 και αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1965. Σε ηλικία 23 ετών, ο φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γιώργος Γεράρδος, εντόπισε τα κενά της αγοράς σε εξοπλισμούς τεχνικών γραφείων. Δανείστηκε από φίλους 80.000 δραχμές και με αυτές, αποφάσισε το 1969 να ιδρύσει την εταιρεία Πλαίσιο σε ένα κατάστημα μόλις 14 τ.μ..

Από την πρώτη κιόλας ημέρα της λειτουργίας του, πρωτοπόρησε, καθώς έχει εξαλείψει τους μεσάζοντες στην εισαγωγή των προϊόντων. Με αυτή του την πρωτοβουλία, πέτυχε καλύτερες τιμές για τους πελάτες του. Το 1973, ορκίστηκε Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το 1985 εμπνεύστηκε τον πρώτο ΒΤΟ Η/Υ στην Ελλάδα, ο οποίος συναρμολογείται στα μέτρα του πελάτη κι έχει εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές: τον ονομάζει «Turbo X».

Το 1996, εισήγαγε την -πρωτοπόρα τότε- χρήση έντυπου καταλόγου για απευθείας πωλήσεις, που μαζί με το in-house call center και τη δυνατότητα παράδοσης των παραγγελιών την επόμενη μέρα, κατάφερε από πολύ νωρίς να δει το όραμά του να γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, δημιούργησε την ολοκληρωμένη πολυκαναλική εμπειρία, την εμπειρία Πλαίσιο.

Το 1999 αποφάσισε να μπει με την Πλαίσιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εισάγει στον digital κόσμο το Plaisio.gr, το πρώτο εμπορικό site τεχνολογίας στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγγελίας & παράδοσης προϊόντων.

Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια η Πλαίσιο συγκαταλέγεται στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, ενώ το 2009, εγκαινιάζει τη λειτουργία του υπερσύγχρονου κέντρου logistics στη Μαγούλα Αττικής.

21 χρόνια αργότερα, η δυναμική του κέντρου αυτού ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 230.000 πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών, μόνο κατά το δίμηνο διάστημα της πρώτης καραντίνας.

Το 2021, ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, και αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά η επιτυχημένη πορεία και καινοτόμος προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σήμερα, η Πλαίσιο, το όραμα του Γιώργου Γεράρδου, μετά από 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους παραμένοντας συνώνυμο της τεχνολογίας και της άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη πολυκαναλική εμπειρία.

