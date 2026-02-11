Δούκας για Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε το «παρών», το πρωί της Τετάρτης (11/02) στον χώρο των εργασιών, όπου μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και τον Γιάννη Αλαφούζο, πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησαν σε αυτοψία.

Οι τρεις άνδρες έλαβαν ενημέρωση για την πορεία των έργων, αλλά και το στάδιο των εργασιών και σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου στάθηκε στην ταχύτητα κατασκευής αλλά και την Ανάπλαση που θα φέρει στην περιοχή.

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους», ήταν τα λόγια του.

Διαβάστε επίσης