Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/02).

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Ρεβάνς στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
Πλούσιο είναι το μενού των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου στις 17:00 ο Λεβαδειακός θα παίξει με τον ΟΦΗ, ενώ στις 20:30 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο μπάσκετ, μια και στις 17:30 ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 19:00 ο Άρης δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Κλουζ για το Eurocup με μετάδοσει από τα κανάλια της Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις
  • 12:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
  • 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρθουρ Ρίντερκνεχ ATP 500 τένις
  • 15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις
  • 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
  • 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
  • 18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup
  • 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος
  • 19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup
  • 19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
  • 20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
  • 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις
  • 20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
  • 21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
  • 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
  • 21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League
  • 21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League
  • 21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League
  • 21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League
  • 21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας
  • 22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
  • 22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League
  • 22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις

