«Ραντεβού με την κούπα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (11/02).
Θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας διεκδικούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Τούμπα, στην ρεβάνς της νίκης 1-0 του «Δικέφαλου του Βορρά» στην Αθήνα, πριν από μερικές μέρες και έχουν «Ραντεβού με την κούπα».
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ διέλυσε 90 - 62 την Καρδίτσα για το Basketball Champions League και έφτασε τις 11 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και ετοιμάζεται «Και ξανά ξανά θα γίνεις Βασίλισσα».
