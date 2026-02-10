ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

Χωρίς τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (11/02, 20:30), καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο Βούλγαρος εξτρέμ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αντίθετα, ο Σουαλιό Μεϊτέ συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση και θα είναι διαθέσιμος ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης που θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

“Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.Οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία είχε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά”.