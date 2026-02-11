Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων κάνει λόγο για κίνδυνο καθυστέρησης παράδοσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων κάνει λόγο για κίνδυνο καθυστέρησης παράδοσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, λόγω χαμηλής απορροφητικότητας σε συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η παράταξη "Αθήνα ψηλά" στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Συναγερμός για τη Διπλή Ανάπλαση και άλλα έργα»:

«Τα έργα του δήμου Αθηναίων, που εντάχθηκαν στην προηγούμενη θητεία και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίσημη απορροφητικότητα, με αρκετά από αυτά να βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση. Με τα χρονοδιαγράμματα να στενεύουν, οι καθυστερήσεις απειλούν την ολοκλήρωση τόσο των έργων της Διπλής Ανάπλασης όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, τα μεγάλα συνοδά έργα του γηπέδου ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, εμφανίζουν απορροφητικότητα μόλις 12,3%.

Αντίστοιχα, τα έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, ύψους 21 εκατ. ευρώ, έχουν απορροφητικότητα 12%.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες και για τα δύο έργα είναι τα τέλη Απριλίου. Χωρίς την ολοκλήρωσή τους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο καθυστέρησης στην παράδοσή του.

Στα ενταγμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ, η απορροφητικότητα δεν ξεπερνά το 3%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Ιούνιο».

Και καταλήγει: «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία και η χαμηλή απορροφητικότητα επηρεάζει άμεσα τη ζωή στην πόλη και τις υποδομές της. Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι ανευθυνότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας».

