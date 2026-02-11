Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη, «η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», ήταν το πρώτο σχόλιο της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωής Κωνσταντοπούλου, μία ημέρα μετά την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Έλενας Καραγεωργοπούλου.

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς.

Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», έγραψε η κ. Κωνσταντοπούλου στο facebook.

Πλέον, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έμεινε με πέντε βουλευτές: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξανδρος Καζαμίας, Σπύρος Μπιμπίλας, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου. Σημειώνεται ότι μετά την ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί πλέον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα και δεν διαλύεται.

Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Καραγεωργοπούλου γνωστοποίησε την απόφασή της την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, του επιπέδου του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί, ενώ στους λόγους συγκαταλέγει πολιτική διαφωνία με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στο Νewsbomb.gr, η κυρία Καραγεωργοπούλου διευκρίνισε ότι η απόφασή της αποτελεί θεσμική επιλογή και αποτέλεσμα διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου, χωρίς η ανεξαρτητοποίηση να συνιστά πράξη αντιπαράθεσης ή προσωπικής σύγκρουσης με την Πλεύση Ελευθερίας.



Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες την οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή, με πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο όλων των εμπλεκομένων.

«Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας της, ασκώντας τον κοινοβουλευτικό της ρόλο με έμφαση στον ουσιαστικό έλεγχο της κυβέρνησης και στη θεσμική συνέπεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανεξαρτητοποίησή της δεν στρέφεται εναντίον του κόμματος με το οποίο εξελέγη, ούτε αφορά πρόσωπα, αλλά συνδέεται αποκλειστικά με τον τρόπο άσκησης της κοινοβουλευτικής ευθύνης.

«Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση», κατέληξε η κ. Καραγεωργοπούλου.

