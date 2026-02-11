Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

Πιο κοντά στη διαλεύκανση της υπόθεσης εξαφάνισης της Βελγίδας πεζοπόρου Σελίν Κρέμερ φαίνεται να βρίσκονται οι αρχές της Τασμανίας, έπειτα από σημαντικά ευρήματα σε απομακρυσμένη δασική περιοχή.

Αστυνομικοί εντόπισαν πέντε οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου μάρκας Honda, στο πλαίσιο διήμερης επιχείρησης έρευνας στην περιοχή Arthur River, όπου εκτιμάται ότι χάθηκαν τα ίχνη της 31χρονης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα από τους καταρράκτες Philosopher Falls, κοντά στο Cradle Mountain - το τελευταίο σημείο όπου είχε θεαθεί η Κρέμερ τον Ιούνιο του 2023.

Η εξαφάνιση της Κρέμερ και οι έρευνες

Η Κρέμερ εξαφανίστηκε στα άγρια βορειοδυτικά της Τασμανίας πριν από δυόμισι χρόνια. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, όταν οι αρχές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα και ρούχα που εκτιμάται ότι της ανήκαν.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 26 Ιουνίου 2023, πυροδοτώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, εθελοντών της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης (SES), ειδικών διασωστών ορμητικών υδάτων, drones και ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 31χρονη φέρεται να είχε ξεκινήσει πεζοπορία, ενώ το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης των Philosopher Falls μία ημέρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης.

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ταυτότητας

Το κλειδί του αυτοκινήτου ταυτοποιήθηκε επίσημα πως ανήκε στην Κρέμερ, όπως δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ο διοικητής της αστυνομίας Νέιθαν Τζόνστον. «Η έρευνα των τελευταίων δύο ημερών ήταν ενδελεχής και μεθοδική. Πολλά από τα αντικείμενα εντοπίστηκαν κάτω από φερτά υλικά, ενσωματωμένα ακόμη και στην κοίτη του ποταμού», ανέφερε.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έχουν επανειλημμένα δυσχεράνει τις έρευνες, με αστυνομικούς και διασώστες να αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν στην περιοχή πριν απομακρυνθούν τη Δευτέρα.

Ήδη από τον Ιανουάριο είχαν βρεθεί ρούχα - μεταξύ αυτών ένα φλις μπουφάν, θερμική μπλούζα και στηθόδεσμος - μετά τον εντοπισμό του κινητού της τηλεφώνου τον Δεκέμβριο από ομάδα πεζοπόρων.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στα λείψανα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης θα περάσει στην αρμοδιότητα του ιατροδικαστή της πολιτείας. Οι αρχές, όπως ανέφερε ο Τζόνστον, συνεχίζουν να ενημερώνουν την οικογένεια της Κρέμερ για κάθε εξέλιξη.

