Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία το τριπλό φονικό, με έναν 35χρονο έγκλειστο φυλακών να παίρνει άδεια, να πηγαίνει στο σπίτι του και να σκορπά τον θάνατο. Ο δράστης δεν δίστασε να σκοτώσει το 8χρονο παιδί του...

Ο 35χρονος Ρετζέπ Τσενγκίζ πήρε άδεια 11 ημερών από τη φυλακή όπου βρισκόταν εκτίοντας ποινή για απάτη και πήγε στο σπίτι της μητέρας του, Αζίζ, στην Άγκυρα. Ύστερα από διαπληκτισμό, σκότωσε την 57χρονη μητέρα του κι ακολούθως κοίταξε στα μάτια την 8χρονη κόρη του και με κυνικό τρόπο της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο στυγνός δολοφόνος πήρε τα άψυχα κορμιά μάνας και κόρης, τα πέταξε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, και πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Μεταμφιεσμένος σε ταχυδρόμο, για να μην τον αναγνωρίσει το τρίτο κατά σειρά θύμα του, πάτησε το κουδούνι, και με το που του άνοιξε η γυναίκα την σκότωσε εν ψυχρώ. Ακολούθως, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του κι αυτοκτόνησε. Ο 35χρονος, σκότωσε τη σύζυγό του Μπεϊζανούρ μπροστά στα άλλα δύο παιδιά της από προηγούμενο γάμο.

Οργή στην Τουρκία για τους έγκλειστους δολοφόνους

Η υπόθεση του Τσενγκίζ δεν ήταν η πρώτη δυστυχώς. Κατά την περασμένη χρονιά, έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από κρατούμενους που είτε δραπέτευσαν είτε εξασφάλισαν άδεια, με το κράτος Ερντογάν να κλείνει τα μάτια και να μην λαμβάνει ούτε μέτρα, ούτε να επιβάλει κυρώσεις.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Ρετζέπ Τσενγκίζ προκάλεσε ζημιές στην ηλεκτρική καλωδίωση στο κτίριο όπου διέμενε η Μπεϊζανούρ Ουτσάν Τσενγκίζ πριν από τη δολοφονία , προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή της από τις κάμερες ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, η σορός της Αζρά Τσενγκίζ παραδόθηκε στους συγγενείς της μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νεκροψίας στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Άγκυρας. Οι νεκροψίες του Ρετζέπ Τσενγκίζ, της μητέρας του και της συζύγου του βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Ήξεραν τι τους περιμένει...»

Ο γείτονας του Τσενγκίζ, Νίζμετιν Καραγκιόζ δήλωσε: «Ο άντρας μόλις είχε αποφυλακιστεί. Είχε παντρευτεί πρόσφατα την Μπεϊζανούρ, αλλά προφανώς δεν τα πήγαιναν καλά και ήταν στη διαδικασία διαζυγίου. Εκείνη δεν του άνοιγε την πόρτα. Ήξερε τι θα συνέβαινε. Μπήκε μεταμφιεσμένος σε αγγελιοφόρο. Έσπρωξε τα παιδιά στην άκρη. Πυροβόλησε τη γυναίκα και μετά τον εαυτό του. Πυροβόλησε τη μητέρα και την κόρη του στο αυτοκίνητο. Έσπρωξε τα παιδιά στην άκρη και τα πυροβόλησε χωρίς να τα αφήσει να μιλήσουν».