Γερμανία: Ο πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

Η Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, η οποία είναι μοντέλο, εθεάθη μαζί με τον Έρικ Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, τον προηγούμενο μήνα

Ο 70χρονος Έρικ Σμιντ και η 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ

Σάλος έχει προκληθεί στην Γερμανία από δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Bild, το οποίο αναφέρει ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, ο 70χρονος Έρικ Σμιντ έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Η Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, η οποία είναι μοντέλο, εθεάθη μαζί με τον Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, τον προηγούμενο μήνα.

Δείτε βίντεο που δημοσίευεσε ένας δημοσιογράφος:

«Ποια είναι η γυναίκα που ερωτεύτηκε ο Έρικ Σμιντ; Ποια είναι η γυναίκα που εμφανίστηκε στο πλευρό του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έρικ Σμιντ και τώρα γοητεύει όλη την Αμερική;», αναρωτήθηκε η Bild.

https://www.instagram.com/p/DUEM-vpDZv1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Eric Schmidt

Ο Έρικ Σμιντ

AP

Η φημολογούμενη σχέση τους - και η διαφορά ηλικίας 43 ετών - έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών μέσων ενημέρωσης. Να σημειωθεί ότι ο Σμιντ είναι 21 χρόνια μεγαλύτερος από τον πατέρα της Μπουρκάντ, Μάρκους Σέντερ.

Markus Soder

Ο Μάρκους Σέντερ

Pool AFP

Πηγή κοντά στον πρώην διευθύνων σύμβουλο της Google δήλωσε στην New York Post ότι, αν και η Μπουρκάντ ήταν μέλος της συνοδείας του Σμιντ στο Νταβός, «πρόκειται απλώς για φιλία, όχι για σχέση». «Η Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, είναι πολύ περισσότερο από φίλη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Google», επέμεινε από την πλευρά της η Bild, προσθέτοντας ότι έχει «εντυπωσιακό υπόβαθρο ως οικονομολόγος, μοντέλο και συγγραφέας».

https://www.instagram.com/p/DUJnEY3D8YV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η γερμανική εφημερίδα σημείωσε ότι η Μπουρκάντ μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Γερμανίας, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στη διοίκηση επιχειρήσεων και την οικονομία ενώ αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων.

https://www.instagram.com/p/DUMKkpkD78S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ως μοντέλο, η Μπουρκάντ έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο της Vogue Turkey, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 αποκάλυψε στο περιοδικό μόδας ότι «έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση και σεξουαλική εξαναγκασμό στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή». Όπως ανέφερε η ίδια, «αγγίχθηκε ανάρμοστα από τον προϊστάμενό της» ενώ εργαζόταν ως 18χρονη ασκούμενη. «Ο προϊστάμενός μου έβαζε τα χέρια του στους ώμους και τη μέση μου όταν συναντιόμασταν στο ασανσέρ ή στην κουζίνα», περιέγραψε.

https://www.instagram.com/p/DUa__AqkQVX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Σμιντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Google το 2011, είναι παντρεμένος με την Γουέντι Σμιντ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με την καθαρή περιουσία του να υπολογίζεται στα 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δισεκατομμυριούχος έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό», κάτι που ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως.

Η προσωπική ζωή του Σμιντ έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο δημόσιας κριτικής, έχοντας κατά καιρούς σχέσεις όπως εκείνη με την Μισέλ Ρίτερ, η οποία έληξε αφού εκείνη κατέθεσε μια σειρά από αγωγές εναντίον του, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές ατασθαλίες — κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

michelle-ritter.jpg

Η Μισέλ Ρίτερ

