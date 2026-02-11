Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

Εικόνες από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε Γυμνάσιο στον Καναδά δίνουν στη δημοσιότητα τα βρετανικά ΜΜΕ.

Στο βίντεο φαίνονται μαθητές να εκκενώνουν το σχολείο, ενώ σε άλλα πλάνα εμφανίζεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο προαύλιο.

Η αστυνομία του Καναδά ανέφερε ότι ο δράστης αυτοκτόνησε με το όπλο του μέσα στο σχολείο και έχει ταυτοποιηθεί. Ωστόσο δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία για την ταυτότητα του, δηλαδή αν πρόκειται για μαθητή ή ενήλικο και ποια ήταν η σχέση του με το σχολείο.

Παράλληλα σε άλλο σημείο του βίντεο φαίνεται ένοπλος αστυνομικός να τρέχει για να μπει στο κτίριο, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η εκκένωση των μαθητών.

Ο μαθητής, Ντάριαν Κουίστ που βρισκόταν μέσα στο σχολείο την ώρα της επίθεσης μίλησε στο δίκτυο CBC για το τι συνέβη. Εξήγησε ότι αφού έφτασε στην τάξη του λίγα λεπτά μετά ακούστηκε συναγερμός και οδηγίες να κλείσουν και να κλειδώσουν οι πόρτες στις τάξεις.

Παράλληλα ανέφερε ότι τότε ο ίδιος και οι συμμαθητές του συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Πήραμε θρανία και οχυρώσαμε τις πόρτες» για πάνω από δύο ώρες, είπε ο μαθητής, που τόνισε ότι μετά έφτασαν οι αστυνομικοί και τους οδήγησαν έξω από το σχολείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καναδά, οι νεκροί της επίθεσης ανέρχονται σε 10, ενώ 25 ακόμη τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. «Δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το γιατί ή το τι μπορεί να οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το "γιατί", αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη», είπε ο αρχηγός της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας, Κεν Φλόιντ.

