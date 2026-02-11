Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο

Συνολικά 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 25 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση σε Γυμνάσιο στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Συγκεκριμένα 6 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σχολείο και ένας ακόμη πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κατοικία και ο θάνατος του σχετίζεται με την υπόθεση, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Ακόμη 25 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στα νοσοκομεία. Δύο από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν με αεροδιακομιδή καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς και απειλείται η ζωή τους.

Πληροφορίες ότι πρόκειται για γυναίκα - Άγνωστο το κίνητρο

Η αστυνομία του Καναδά ανέφερε ότι ο δράστης αυτοκτόνησε με το όπλο του μέσα στο σχολείο και έχει ταυτοποιηθεί. Ωστόσο δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία για την ταυτότητα του, δηλαδή αν πρόκειται για μαθητή ή ενήλικο και ποια ήταν η σχέση του με το σχολείο.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μία επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους που ανέφερε ότι η ύποπτη για το μακελειό ήταν μελαχρινή γυναίκα, η οποία φορούσε φόρεμα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό επιθεωρητή, Κεν Φλόιντ μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν καταλήξει στο κίνητρο της επίθεσης. Δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το γιατί ή το τι μπορεί να οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το "γιατί", αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη», είπε ο Κεν Φλόιντ.

Στο σχολείο Tumbler Ridge φοιτούν συνολικά 175 μαθητές. Οι ένοπλες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στον Καναδά, ο οποίος έχει πολύ αυστηρούς νόμους για τα πυροβόλα όπλα.

Το τελευταίο μεγάλο μακελειό ήταν το 1989, όταν ένας ένοπλος δολοφόνησε 14 γυναίκες στο Πολυτεχνείο École στο Μόντρεαλ. Η επίθεση οδήγησε σε αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία.

«Οχυρωθήκαμε στην τάξη»

Ο μαθητής, Ντάριαν Κουίστ που βρισκόταν μέσα στο σχολείο την ώρα της επίθεσης μίλησε στο δίκτυο CBC για το τι συνέβη. Εξήγησε ότι αφού έφτασε στην τάξη του λίγα λεπτά μετά ακούστηκε συναγερμός και οδηγίες να κλείσουν και να κλειδώσουν οι πόρτες στις τάξεις.

Παράλληλα ανέφερε ότι τότε ο ίδιος και οι συμμαθητές του συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Πήραμε θρανία και οχυρώσαμε τις πόρτες» για πάνω από δύο ώρες, είπε ο μαθητής, που τόνισε ότι μετά έφτασαν οι αστυνομικοί και τους οδήγησαν έξω από το σχολείο.

Συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) πως αποφάσισε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά με δέκα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων επτά μέσα σε γυμνάσιο και του φερόμενου ως δράστη.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος κάπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

