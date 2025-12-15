Τασμανία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 31χρονης σε πεζοπορία στην άγρια φύση - Εντοπίστηκε το κινητό της

Δύο χρόνια αφότου η 31χρονη Σελίν Κρέμερ εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην άγρια φύση της Τασμανίας στην Αυστραλία τον Ιούνιο του 2023, οι αρχές εντόπισαν το κινητό της.

Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία της Τασμανίας ανακοίνωσε ότι το κινητό τηλέφωνο της 31χρονης εντοπίστηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στους καταρράκτες Philosopher Falls, έξω από την πόλη Waratah.

Η Κρέμερ εθεάθη για τελευταία φορά στο Waratah, μια ιστορική μεταλλευτική πόλη στα όρια του τροπικού δάσους Tarkine, στις 17 Ιουνίου 2023.

«Πιστεύουμε ότι στη συνέχεια οδήγησε μέχρι τους καταρράκτες Philosopher Falls, στάθμευσε το αυτοκίνητό της και ξεκίνησε μια πεζοπορία στη φύση, η οποία προοριζόταν να είναι σύντομη», δήλωσε ο επιθεωρητής Άντριου Χάνσον στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση των αρχών. «Δυστυχώς, δεν επέστρεψε».

Εννέα ημέρες αργότερα, φίλοι της γυναίκας ενημέρωσαν τις αρχές ότι αγνοείται. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε την επόμενη ημέρα στον χώρο στάθμευσης των Philosopher Falls.

«Τις ημέρες που ακολούθησαν την εξαφάνιση της Σελίν, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν πολύ δύσκολες, η θερμοκρασία είχε πέσει κάτω από το μηδέν, ενώ είχε σημειωθεί χιονόπτωση και βροχοπτώσεις.

Οι αρχές πραγματοποίησαν αρχικά έρευνα διάρκειας δύο εβδομάδων για την Κρέμερ, έκτοτε δεν υπήρχε κανένα ίχνος της — μέχρι που το τηλέφωνό της εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής έρευνας, δύο χρόνια μετά.

Ο Πάρσονς βοήθησε στη διοργάνωση της ομάδας αναζήτησης, στην οποία συμμετείχαν έμπειροι πεζοπόροι εκτός σηματοδοτημένων μονοπατιών καθώς και κάποιοι φίλοι της Κρέμερ, σύμφωνα με το ABC. Περίπου 35 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα του Σαββάτου, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στην εβδομάδα.

«Το τηλέφωνο βρέθηκε σε περιοχή που είχε ήδη ερευνηθεί εκτενώς και τα δεδομένα του τηλεφώνου, καθώς και το σημείο όπου εντοπίστηκε, υποστηρίζουν τη θεωρία μας ότι η Σελίν ενδέχεται, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή στο τηλέφωνό της, να επέλεξε να εγκαταλείψει το μονοπάτι των Philosopher Falls για να ακολουθήσει μια πιο άμεση διαδρομή επιστροφής προς το αυτοκίνητό της καθώς έπεφτε το φως της ημέρας», ανέφερε ο Χάνσον σε δήλωσή του. «Υποψιαζόμαστε ότι της έπεσε το τηλέφωνο και συνέχισε χωρίς αυτό, χάνοντας τον προσανατολισμό της σε πυκνό έδαφος».

Το τηλέφωνο θα υποβληθεί πλέον σε περαιτέρω εγκληματολογική εξέταση.

Μετά τη σημαντική αυτή ανακάλυψη, η αστυνομία εντάχθηκε επίσημα στην ανεξάρτητη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία αναγκάστηκε να διακοπεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου λόγω κακοκαιρίας.

Woman Disappeared During Walk in the Wilderness. Her Phone Was Just Found More Than 2 Years Later https://t.co/49fyX3SDkI — People (@people) December 15, 2025

Ωστόσο, ομάδες έρευνας και διάσωσης θα βρεθούν ξανά στο πεδίο μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες, ανέφεραν οι αρχές.

«Η περιοχή που πρέπει τώρα να ερευνηθεί παραμένει πολύ μεγάλη», δήλωσε ο Χάνσον στο ABC. «Είναι από εκείνες τις περιοχές όπου δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τεχνολογία. Δεν μπορείς να κάνεις έρευνα με άλλο τρόπο πέρα από την επιτόπια παρουσία».

Διαβάστε επίσης