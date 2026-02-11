Final-4 Athens: Sold out τα εισιτήρια της πρώτης φάσης

Απίστευτο κι όμως αληθινό, αφού σε λιγότερο από 5 λεπτά τα εισιτήρια της πρώτης φάσης της κυκλοφορίας του Final Four έκαναν φτερά!

Η τρέλα των φίλων του μπάσκετ είναι αδιανόητη. Σήμερα το πρωί βγήκαν στην διάθεση των φίλων της EuroLeague τα πρώτα εισιτήρια για το Final-4 που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens και... εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Αυτή τη φορά δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην διαδικασία, αλλά ήταν τέτοια η ζήτηση που τα εισιτήρια που διατέθηκαν αποδείχθηκαν ελάχιστα.

Πλέον η δεύτερη φάση της πώλησης θα διεξαχθεί στις 26 Φλεβάρη, με τα εισιτήρια να τείνουν ήδη να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση!

