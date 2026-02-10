Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

Η EuroLeague με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την έναρξη της διαδικασίας για τη διάθεση των εισιτηρίων του Final Four που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center.

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας θα ξεκινήσει στη διάρκεια της Τρίτης (10/2), με την Euroleague να δίνει λεπτομέρειες.

Αναλυτικά:

«Αποκαλύφθηκαν οι κατηγορίες εισιτηρίων για το κοινό

Η πολυαναμενόμενη διάθεση εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 10:00 CET, με μια αποκλειστική προ-πώληση, η οποία λειτουργεί ως προοίμιο για τη φάση πώλησης εισιτηρίων στο ευρύ κοινό, η οποία ανοίγει στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET.

Οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να εξερευνήσουν τις διάφορες κατηγορίες εισιτηρίων και τις επιλογές τιμών που θα είναι διαθέσιμες για το πρώτο παράθυρο πωλήσεων στο : https://euroleaguef4tickets.com/en/.

Τα ημιτελικά του Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CET).

Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο αγώνας adidas NextGen EuroLeague Championship Game θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CET), ενώ η σεζόν θα κορυφωθεί με τον Τελικό Πρωταθλήματος, στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CET), όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής της EuroLeague.

Για πρώτη φορά και ενόψει της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης, τα εισιτήρια για το Final Four θα κυκλοφορήσουν σε τέσσερις φάσεις πώλησης στο κοινό. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένη διάθεση εισιτηρίων σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους αρκετές ευκαιρίες να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της σεζόν.

Αυτή η σταδιακή προσέγγιση έχει στόχο να διευρύνει την πρόσβαση για τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια βάση φιλάθλων της EuroLeague, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς εισιτηρίων, είτε οι φίλαθλοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν ανεξαρτήτως των ομάδων που προκρίνονται είτε προτιμούν να περιμένουν μέχρι τα καθοριστικά στάδια της διοργάνωσης.

Η προ-πώληση για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει την 10η Φεβρουαρίου στις 10:00 CET και θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια σε τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις διοργανώσεις Final Four.

Οι επιλέξιμοι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως τέσσερα εισιτήρια. Επιπλέον, VIP εισιτήρια και πακέτα εμπειρίας θα είναι διαθέσιμα στις 10 Φεβρουαρίου για τους πιστούς φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια και στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις (2023, 2024 και 2025). Όλοι οι επιλέξιμοι φίλαθλοι θα λάβουν email με ατομικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό πρόσβασης για τη φάση προ-πώλησης πριν από την έναρξή της.

Η πρώτη φάση πώλησης στο κοινό θα ξεκινήσει την 11η Φεβρουαρίου στις 10:00 CET. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, όλοι οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως τέσσερα εισιτήρια με σειρά προτεραιότητας, χωρίς άλλους περιορισμούς πέρα από το όριο εισιτηρίων.

Τα VIP εισιτήρια και τα πακέτα εμπειρίας θα είναι επίσης διαθέσιμα σε πελάτες που αγόρασαν VIP εισιτήρια στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις Final Four (2024 και 2025). Όπως και στην προ-πώληση, οι επιλέξιμοι πελάτες για τα VIP εισιτήρια θα λάβουν email με ατομικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό πριν από την έναρξη της πώλησης.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ανοίξει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο του τελικού παραθύρου καταγραφής παικτών. Αυτή η χρονική στιγμή διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν σαφέστερη εικόνα των τελικών ρόστερ κάθε ομάδας κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Η τρίτη φάση πώλησης θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία για τους φίλαθλους να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους για το Final Four, ενώ η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, μεταξύ της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου και της έναρξης του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να παραμένουν στη μάχη για μια θέση στο Final Four.

Όλες οι φάσεις θα ακολουθούν πολιτική δίκαιης πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μια φάση δεν θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις. Το μέτρο αυτό διασφαλίζει ευρύτερη πρόσβαση στο γεγονός. Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, είναι διαθέσιμες στο: https://euroleaguef4tickets.com/en/».

