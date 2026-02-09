Το «αντίο» του Γιαννακόπουλου σε Φέντερμαν: «Τεράστια απώλεια, βαθιά ευγνωμοσύνη»

Ο 81χρονος έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Τεράστια Απώλεια. Για Πάντα Αξέχαστος. Βαθιά ευγνωμοσύνη για το κοινό μονοπάτι, φίλε μου».

