Το «αντίο» του Γιαννακόπουλου σε Φέντερμαν: «Τεράστια απώλεια, βαθιά ευγνωμοσύνη»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του αποχαιρέτισε τον Ντέιβιντ Φέντερμαν.
Ο 81χρονος έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το δικό του μήνυμα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
«Τεράστια Απώλεια. Για Πάντα Αξέχαστος. Βαθιά ευγνωμοσύνη για το κοινό μονοπάτι, φίλε μου».
