NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 136-108 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.

Newsbomb

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς
AP Photo/Jae C. Hong
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος από το ξεκίνημα, σημειώνοντας 37 από τους συνολικά 40 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τον θρίαμβο της ομάδας του. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 40 πόντους (13/20 σουτ) και 12 ριμπάουντ, αποχωρώντας στα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν η διαφορά είχε ήδη εκτοξευθεί στο 100-68.

Οι Σπερς μπήκαν «φουριόζοι», προηγήθηκαν 47-30 στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συλλόγου για πόντους σε πρώτη περίοδο, και πήγαν στα αποδυτήρια με 84-55, καταγράφοντας το δεύτερο παραγωγικότερο πρώτο ημίχρονο στην ιστορία τους. Το Σαν Αντόνιο σούταρε με εντυπωσιακό 63,8% στο πρώτο μέρος και 56,5% συνολικά, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες, που αποτελούν το κορυφαίο φετινό σερί του. Για τους Λέικερς, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς, οι Ντρου Τίμι και Λουκ Κέναρντ είχαν από 14 πόντους, ενώ ο Μπρόνι Τζέιμς σημείωσε 12, που αποτελούν προσωπικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν.

Στη Νέα Υόρκη, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 39 αλλαγές προβαδίσματος, οι Ιντιάνα Πέισερς λύγισαν τους Νικς με 137-134 στην παράταση. Ο Κουέντον Τζάκσον πέτυχε 19 πόντους και έδωσε προβάδισμα στην Ιντιάνα στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ ο Άντριου Νέμπχαρντ ξεχώρισε με 24 πόντους και 10 ασίστ και ο Πασκάλ Σιάκαμ πρόσθεσε 30. Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εντυπωσιακός με 40 πόντους, ο Τζος Χαρτ έκανε τριπλ νταμπλ (15 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με βολές στα 0,2’’, πριν αποβληθεί στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 102-95, χάρη σε ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο. Ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 26 πόντους, ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 22 μαζί με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Άμεν Τόμπσον και Ριντ Σέπαρντ, που είχαν από 16 πόντους. Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 24 πόντους και ο Τζον Κόλινς 17.

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς έβαλαν τέλος σε σερί τριών εντός έδρας ηττών, επικρατώντας 120-111 των Ντάλας Μάβερικς. Ο Ντίλον Μπρουκς σημείωσε 23 πόντους, εκ των οποίων οι 15 στην πρώτη περίοδο, ο Ντέβιν Μπούκερ πρόσθεσε 19 και ο Ρόις Ο’Νιλ 12 με τέσσερα τρίποντα. Από το Ντάλας, ο Νάτζι Μάρσαλ είχε 31 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο και ο Κούπερ Φλαγκ 27, ωστόσο οι Μάβερικς γνώρισαν την όγδοη διαδοχική ήττα τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Λος Άντζελες Λέικερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136

Νιου Γιόρκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 134-137 (παρ.)

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95

Φοίνιξ Σανς - Ντάλας Μάβερικς 120-111

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ