BCL: Η ΑΕΚ διέλυσε την Καρδίτσα με τρομερό Νάναλι

Η ΑΕΚ συνέχισε αήττητη στον 10ο όμιλο της φάσης των «16» του Basketball Champions League, επικρατώντας εκτός έδρας της Καρδίτσας με 90-62, φτάνοντας στις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο 0-4 υποχώρησε η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδανικό για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς προηγήθηκε 28-53 χάρη στην αποτελεσματική επιθετική λειτουργία, την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας (13 ασίστ για μόλις 2 λάθη) και την ασφυκτική άμυνα, κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν κράτησε τους Θεσσαλούς στους 9 πόντους.

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Η νίκη επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Ένωσης στον όμιλο, που πλέον μετρά 4-0 και κρατάει στα χέρια της τόσο την πρώτη θέση, όσο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Τζέιμς Νάναλι έκλεψε την παράσταση με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τον ακολούθησε σε απόδοση με 17 πόντους.

Από την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Άαρον Εστράδα με 11 πόντους, ενώ ήταν και ο μοναδικός παίκτης των Θεσσαλών με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71, 62-90

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (2), Τζέφερσον Μπ. 9 (2), Λιάπης, Ζευγαράς, Καμαριανός 3 (1), Κασελάκης, Ουάσινγκτον 6, Τζέφερσον Ντ. 8 (1), Χόρχλερ 6 (1), Δίπλαρος 2, Καμπερίδης 8 (2), Μάντσεν 9.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8, Σκορδίλης 2, Μπράουν 3, Φλιώνης, Φίζελ 7, Λεκαβίτσιους 6 (2), Μπάρτλεϊ 17 (3), Κουζμίνσκας 8 (2), Χαραλαμπόπουλος 7, Νάναλι 32 (5), Ιωάννου.