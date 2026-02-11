Φουρέιρα: «Φορούσαμε παπούτσια από τη λαϊκή ή ό,τι μας έδινε η εκκλησία»

Για τη ζωή της στην Αλβανία μίλησε η Ελένη Φουρέιρα σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διαδικτυακή εκπομπή.

Η τραγουδίστρια είπε πως εντυπωσιάστηκε πολύ όταν ήρθε στην Αθήνα από την Αυλώνα καθώς ακόμα και το ψωμί είχε άλλη γεύση. «Ήταν τελείως διαφορετικό το ψωμί από τον φούρνο. Στην Αλβανία είχα φάει μόνο το ψωμί που έφτιαχνε η μητέρα μου στο σπίτι», είπε.

Επίσης αναφέρθηκε στις δουλειές που έχει κάνει στο παρελθόν, σημειώνοντας πως η αγαπημένη της ήταν το σέρβις ενώ δεν την άρεσε καθόλου όταν μοίραζε φυλλάδια.

«Ήθελα να προσφέρω κι εγώ στο σπίτι και στους λογαριασμούς», είπε συγκεκριμένα ενώ όπως ανέφερε δεν είχαν λεφτά ούτε για παπούτσια, αγόραζαν από τη λαϊκή, ή ό, τι τους έδινε η εκκλησία.

Παράλληλα, όπως είπε «θα έδινε τη ζωή της για τον γιο της», και όταν έγινε μητέρα κατάλαβε την αγάπη μου έχουν οι γονείς της για εκείνη.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε και πόσα κιλά είχε πάρει στην εγκυμοσύνη της.

«Κάθε φορά που ο γιος μου λέει «Σε αγαπώ μαμά»… δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το πώς το λέει και πότε το λέει, πριν κοιμηθεί. Πάρτε μου τη ζωή, πάρτε! Ο γιος μου είναι το μόνο «για πάντα» που πιστεύω, μέχρι να πεθάνω. Ό,τι και να γίνει» ανέφερε η Ελένη Φουρέιρα.

«Είναι πολύ κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση, έτσι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι… «Α είσαι μαμά, όχι αυτό», «αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό». Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε.

Δεν έχω νιώσει από αυτόν το χώρο σεξισμό. Καλά, δεν θα συζητήσω όταν ήμουν έγκυος, που ήμουν ζώο, που έτρωγα και έλεγα «δεν πειράζει, δεν πειράζει»… Πήρα είκοσι κιλά στην εγκυμοσύνη. Έχω κάνει και υπερφαγίες πολλές. Και αυτό είναι πρόβλημα» αποκάλυψε επίσης η τραγουδίστρια.