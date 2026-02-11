Δεν έχουν καθαριστεί τα λεωφορεία της Αττικής εδώ και έναν μήνα – «Αλαλούμ» με τις συμβάσεις του ΟΣΥ

Χιλιάδες πολίτες της Αθήνας που μετακινούνται καθημερινά με λεωφορεία και τρόλεϊ, εργαζόμενοι αλλά και οδηγοί, αντιμετωπίζουν μία εικόνα οχημάτων βρώμικων και εγκαταλελειμμένων, καθώς η σύμβαση για την καθαριότητά τους έχει λήξει και ακόμη δεν έχει ανανεωθεί.

Τα οχήματα δεν έχουν καθαριστεί από τη 18η Ιανουαρίου, όταν και έληξε η τελευταία σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν λόγο για «υγειονομικές βόμβες».

Αρκετά λεωφορεία «παροπλίζονται» στα αμαξοστάσια, αφού δεν θεωρούνται κατάλληλα να κυκλοφορούν, με συνέπεια να χάνονται καθημερινά δρομολόγια και τελικώς, να εντείνεται η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Σκουπίδια στο πάτωμα, καθίσματα με λεκέδες και φθορές ετών, αποπνικτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. «Μιλάμε για αθλιότητα. Οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες. Νερά στο πάτωμα, σκουπίδια, χαρτάκια, ξεχασμένες τσάντες εδώ και μήνες. Μας πετούν πέτρες και νεράντζια απ’ έξω· κινδυνεύουμε κι από αυτά. Δεν ασχολείται κανένας. Όπως παραδίδουμε τα λεωφορεία στο αμαξοστάσιο όταν σχολάσουμε, έτσι τα παραλαμβάνουμε την επόμενη μέρα από τον συνάδελφο που αλλάζουμε (σ.σ. στη βάρδια). Κάνουμε υπομονή, γιατί και ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετηθεί με κάποιον τρόπο· παρ’ ότι ταλαιπωρείται κάθε μέρα», επισημαίνουν οδηγοί που φαίνεται να αντέχουν να παρά τις αντιξοότητες, μιλώντας στο Newsbomb.

Το «αλαλούμ» με τις συμβάσεις της ΟΣΥ

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας επιλέγεται τα τελευταία χρόνια η λύση των μηνιαίων συμβάσεων, κατεπείγοντος χαρακτήρα. Με τη λήξη τους, η διαδικασία εκκινεί εκ νέου μέσω διαγωνισμού, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο παρατάσεων, γραφειοκρατικών κενών και καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα είναι να μην διασφαλίζεται σταθερή παροχή υπηρεσιών, όπως εξηγούν εργαζόμενοι και στελέχη με γνώση της κατάστασης.

Αυτήν τη φορά, η ΟΣΥ αναζητά υπηρεσίες δύο μηνών έναντι 548.130.67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τον καθαρισμό σε λεωφορεία, τρόλεϊ και βοηθητικά οχήματα, ενώ, τον Ιανουάριο είχε προκηρύξει άλλη διαδικασία για έναν μήνα αξίας 411.098,01 ευρώ.

Η κωλυσιεργία στη διευθέτηση του ζητήματος και η διαρκής προσφυγή σε λύσεις προσωρινού χαρακτήρα συνθέτουν μία εικόνα αστάθειας και προχειρότητας από τους υπεύθυνους· και το τίμημα το πληρώνουν καθημερινά οι πολίτες. Απαιτούνται σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές κινήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αξιοπρεπής λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου.