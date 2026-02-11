ΠΑΟΚ: Με συνταγή Λεωφόρου και στην Τούμπα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του μεγάλου αγώνα της Τούμπας φτάνει στο τέλος της με την αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας του ΠΑΟΚ, για πρόκριση στον τελικό, να είναι διάχυτη.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πήρε την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών στη Λεωφόρο με 1-0 και μοιάζει το απόλυτο φαβορί για πρόκριση.

Ο Ράζβαν Λουτσέκσου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως τίποτα δεν έχει κριθεί, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στην Τούμπα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το «διπλό» στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει αρκετά σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Κωνσταντέλιας, Ντεσπότοφ και Ιβανούσετς έχουν τεθεί εκτός αποψινής αναμέτρησης, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ. O Γάλλος χαφ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, ωστόσο το ενδεχόμενο να ξεκινήσει βασικός συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή πιθανότητες 50-50.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αλλά και τις δοκιμές του Ρουμάνου τεχνικού ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ξεκινήσει την αποψινή αναμέτρηση της Τούμπας, με… συνταγή Λεωφόρου.

Ο Τσιφτσής θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να επανέλθουν οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης, ενώ στα άκρα της άμυνας οι Μπάμπα και Κένι δύσκολα θα χάσουν τη θέση τους, ξεκινώντας για ακόμη ένα παιχνίδι ως βασικοί.

Στα εξτρέμ, θα βρίσκονται οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο νεαρός Ανέστης Μύθου, όπως συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο φετινό Κύπελλο από τη στιγμή που υπάρχει και ο σχετικός κανονισμός της ΕΠΟ.

