Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

Τη στιγμή που ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για πιθανή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, οι κ.κ. Αλααφούζος, Χατζηδάκης και Δούκας έκαναν αυτοψία στο υπό ανέγερση γήπεδο. 

Στο εργοτάξιο του Βοτανικού βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (11/2) ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Λίγο μετά την τοποθέτηση του Κώστα Μπακογιάννη για πιθανές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Δήμαρχο Αθηναίων βρέθηκαν στον χώρο και πραγματοποίησαν αυτοψία για την πορεία των έργων.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει ήδη ανέβει το επίπεδο του γηπέδου, τη στιγμή που αποκτούν μορφή και τα κτίρια που θα το περιβάλλουν. Επίσης στις αρχές της επόμενες εβδομάδες θα έχουν μπει 2.700 κερκίδες, από το σύνολο των 40.000 θέσεων που θα έχει το γήπεδο.

