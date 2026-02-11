Τέξας: Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο για 10 ημέρες για λόγους ασφαλείας

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Πάσο στο Τέξας για 10 ημέρες, και ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της FAA αναφέρεται ότι οι προσωρινοί περιορισμοί στις πτήσεις επιβλήθηκαν για «ειδικούς λόγους ασφαλείας», χωρίς όμως να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες. Το κλείσιμο δεν περιλαμβάνει τον μεξικανικό εναέριο χώρο.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες, ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί θα είναι σε ισχύ έως τις 21 Φεβρουαρίου και καλύπτουν ακτίνα περίπου 10 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο, χωρίς να περιλαμβάνουν τον μεξικανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στο Instagram.

Το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο δήλωσε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν με ειδοποίηση «της τελευταίας στιγμής» και ότι αναμένει επιπλέον οδηγίες από την FAA, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Απαγορεύθηκαν επίσης οι πτήσεις από τον εναέριο χώρο πάνω από την κοντινή κοινότητα της Σάντα Τερέζα στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την FAA.

Το αεροδρόμιο διαχειρίστηκε 3,49 εκατ. επιβάτες τους πρώτους 11 μήνες του 2025, και το προσωρινό κλείσιμο του είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές.