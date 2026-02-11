Ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ και ταμπουρώθηκε

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Ταϊλάνδη και κρατάει ομήρους μαθητές και δασκάλους. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι άγνωστος ο αριθμός των ομήρων.

Στο σημείο βρίσκονται ένοπλοι αστυνομικοί που επιχειρούν να διαπραγματευτούν με τον ένοπλο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο δράστης είναι 18 ετών.

ΜΜΕ της Ταϊλάνδης σημειώνουν ότι υπάρχουν τραυματίες αλλά ο αριθμός είναι άγνωστος προς το παρόν.

Ένας φρουρός ασφαλείας που διέφυγε τη στιγμή της επίθεσης ανέφερε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου. «Μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το στομάχι μου αλλά κατάφερα να διαφύγω. Ο διευθυντής του σχολείου πυροβολήθηκε. Υπήρχαν ακόμα παιδιά μέσα στο σχολείο που είναι όμηροι», σημείωσε.

