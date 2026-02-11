Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονος μαθητής ο «μακελάρης»

Μαθητής ήταν ο ένοπλος που επιτέθηκε στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge του Καναδά και σκότωσε 9 άτομα, ενώ τραυμάτισε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Σύμφωνα με κατοίκους της μικρής κοινότητας όπου σημειώθηκε το μακελειό ο μαθητής είναι ο 18χρονος, Jesse Strang, ο οποίος περιγράφεται ως ένα ήσυχο και μοναχικό παιδί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοπυροβολήθηκε. Ωστόσο, επισήμως, δεν έχουν δοθεί στοιχεία για την ταυτότητα του.

Νυν και πρώην μαθητές του σχολείου επιβεβαίωσαν στην καναδική ιστοσελίδα Western Standard ότι ο ένοπλος είναι ο Jesse Strang. «Ήταν μερικά χρόνια μικρότερος από εμάς σε ό,τι αφορά τις τάξεις», εξήγησε ο πρώην μαθητής του σχολείου, Liam Irving.

«Ήταν ένα ήρεμο παιδί, ήταν εντάξει άτομο, αλλά σίγουρα έδειχνε ότι ήταν ένα ήσυχο παιδί... Δεν ήταν καταστροφικός ή ενοχλητικός», ανέφερε ο πρώην μαθητής. Σημείωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν στο σχολείο την στιγμή της επίθεσης και είπε ότι «άκουσε σχεδόν όλους τους πυροβολισμούς».

Ως ήσυχο άτομο χαρακτήρισε τον 18χρονο και ο πρώην μαθητής, Juan van Heerden. «Τον βλέπαμε πάντα μόνο του να κάθεται μόνος του σε μια γωνία, πάντα ήσυχος» είπε ο Juan van Heerden.

Πληροφορίες ότι σκότωσε την μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του

Η αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε ότι έξι από τα θύματα εντοπίστηκαν στο σχολείο, ένα άτομο πέθανε την ώρα της μεταφοράς του στο νοσοκομείο και δύο ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν σε σπίτι. Επιπλέον ανέφερε ότι θεωρεί πώς η επίθεση σχετίζεται με τις δολοφονίες των δύο ατόμων στο σπίτι. Οι έρευνες έχουν στραφεί στις σχέσεις και το πώς σχετιζόταν ο δράστης με τα θύματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Western Standard, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 18χρονος πριν επιτεθεί στο σχολείο δολοφόνησε την μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του, οι οποίοι ήταν πολύ γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 13:20 τοπική ώρα η αστυνομία έλαβε αναφορά για ένοπλο που δρούσε στο σχολείο Τumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία. Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο λεπτά μετά άνδρες των αρχών βρίσκονταν στο σημείο.

Μαθητής είπε ότι αφού έφτασε στην τάξη του λίγα λεπτά μετά ακούστηκε ο συναγερμός και τους δόθηκε η οδηγία να κλειδωθούν μέσα στις τάξεις τους. Στα κινητά των κατοίκων εστάλη ειδοποίηση των αρχών που τους καλούσε να βρουν καταφύγιο και να μην μετακινούνται. Στην ειδοποίηση ο ύποπτος περιγράφηκε ως γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την εκκένωση του σχολείου ενώ αργότερα εντόπισαν την σορό του ενόπλου.

«Η αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν εδώ έγινε κομμάτια»

Ο δημοσιογράφος, Trent Ernst, που διαμένει στην περιοχή περιέγραψε ότι είδε τις αρχές ασφαλείας να μπλοκάρουν τους δρόμους γύρω από το γυμνάσιο μετά τους πυροβολιασμούς.

Όπως είπε είδε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για τον ένοπλο και ξεκίνησε να μεταδίδει ζωντανά πληροφορίες. «Όσο ήμουν εκεί, συνέχιζα να ακούω αναφορές ότι όλο και περισσότερα μέρη στο κέντρο της πόλης έκλειναν», ανέφερε στο καναδικό CBC News ο δημοσιογράφος.

Επιπλέον τόνισε ότι η άποψη που υπάρχει στους κατοίκους ότι στον Καναδά δεν συμβαίνουν ένοπλες επιθέσεις έχει πλέον καταρριφθεί. «Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν αλλού, δεν συμβαίνουν εδώ. Αυτή η αίσθηση έχει γίνει κομμάτια», υπογράμμισε ο Trent Ernst.

«Παιδιά προσπαθούσαν απεγνωσμένα να οχυρωθούν στις τάξεις τους»

Σύμφωνα με το Sky News, τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο προσπαθούσαν απεγνωσμένα να οχυρωθούν στις τάξεις τους.

«Έβαζαν θρανία και καρέκλες μπροστά στις πόρτες, προσπαθώντας να κρατήσουν τον δράστη έξω από την τάξη τους», είπε ο δημοσιογράφος του Sky News, Τζον Σπαρκς.

Υπήρξαν επίσης «σκηνές απελπισίας» στην πόλη Tumbler Ridge κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Οι γονείς οδηγήθηκαν σε μια τοπική αίθουσα για να περιμένουν νέα για το αν τα παιδιά τους είχαν επηρεαστεί από αυτό. Σε μια τόσο στενά δεμένη κοινότητα όπως αυτή, αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

Ο μαθητής, Ντάριαν Κουίστ που βρισκόταν μέσα στο σχολείο την ώρα της επίθεσης μίλησε στο δίκτυο CBC για το τι συνέβη. Εξήγησε ότι αφού έφτασε στην τάξη του λίγα λεπτά μετά ακούστηκε συναγερμός και οδηγίες να κλείσουν και να κλειδώσουν οι πόρτες στις τάξεις.

Παράλληλα ανέφερε ότι τότε ο ίδιος και οι συμμαθητές του συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Πήραμε θρανία και οχυρώσαμε τις πόρτες» για πάνω από δύο ώρες, είπε ο μαθητής, που τόνισε ότι μετά έφτασαν οι αστυνομικοί και τους οδήγησαν έξω από το σχολείο.

Διαβάστε επίσης