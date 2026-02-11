H Στέγη παρουσιάζει τη νέα έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου «Photographs»

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε πολιτιστικό οργανισμό.

Η έκθεση Photographs, από τις 7 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου 2026, προσφέρει μια εκτενή και ουσιαστική ματιά στο φωτογραφικό έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου δημιουργού, αναδεικνύοντας μια διαφορετική, αλλά απολύτως συνεκτική, πτυχή της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους σημαντικότερους auteurs του σύγχρονου κινηματογράφου, μεταφέρει στη φωτογραφία το ιδιαίτερο, κινηματογραφικό του βλέμμα. Μέσα από 182 έργα της τελευταίας πενταετίας, η έκθεση φωτίζει τη στοχαστική του σχέση με το οικείο, το τετριμμένο και το φευγαλέο, μετατρέποντας καθημερινές στιγμές σε εικόνες έντασης και εσωτερικότητας.

Στην πρώτη του συνεργασία με τη Στέγη, ο Λάνθιμος παρουσιάζει τέσσερις ενότητες έργων. Τρεις από αυτές προέκυψαν παράλληλα με τα γυρίσματα των πρόσφατων ταινιών του, σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, η Ατλάντα, το Χένλι-ον-Τέιμς και σε στούντιο της Βουδαπέστης. Φωτογραφίες από τις σειρές αυτές περιλαμβάνονται και στις εκδόσεις του Dear God, the Parthenon Is Still Broken (2024), i shall sing these songs beautifully (2024) και στο νέο βιβλίο viscin (2026), το οποίο θα παρουσιαστεί με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης.

Η τέταρτη ενότητα, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτελεί μια εν εξελίξει σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών από την Ελλάδα. Δημιουργημένες μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό, οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το τοπίο και την καθημερινότητα με ήρεμο και στοχαστικό βλέμμα, σηματοδοτώντας μια νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση.

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί με τη μορφή κλασικού ελληνικού ναού. Στον κεντρικό χώρο, που παραπέμπει σε βωμό, παρουσιάζονται 110 νέα έργα, ενώ στην περιμετρική διάταξη αναπτύσσονται οι σειρές που συνδέονται με τις ταινίες του, οδηγώντας το κοινό από το γνώριμο κινηματογραφικό σύμπαν στον εσωτερικό πυρήνα της φωτογραφικής του δημιουργίας.

Την έκθεση επιμελείται ο Michael Mack. Η παραγωγή και ανάθεση είναι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της έκθεσης φέρει την υπογραφή του Λουκά Μπάκα.

Ο επιμελητής Michael Mack σημειώνει: «Ο Γιώργος Λάνθιμος διαθέτει ένα μοναδικό ταλέντο στη χρήση του φακού για τη δημιουργία αφηγήσεων. Η εν εξελίξει σειρά έργων που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία, αντανακλώντας μια περίοδο ενδοσκόπησης και τη διαμόρφωση μιας ώριμης, προσωπικής φωτογραφικής γλώσσας».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει: «Η φωτογραφία έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, πέρα από τον κινηματογράφο. Μου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, με λιγότερους κανόνες που σχετίζονται με τη συμβατική αφήγηση».

Πληροφορίες Έκθεσης

Γιώργος Λάνθιμος – Photographs

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026

Χώρος: -1

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη–Σάββατο 18:00–23:30

Κυριακή 13:00–20:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 10 €

Μειωμένο, Φίλος Στέγης & Παρέα 5–9 άτομα: 8 €

Άνεργοι: 7 €

ΑμεΑ & Συνοδός: 5 €

Τηλεφωνικό κέντρο: 219 219 1000 (Δευτέρα–Κυριακή 10:00–21:00)

Γραμμή εισιτηρίων ΑμεΑ: 2130178036 | infotickets@onassis.org

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η Στέγη συνεργάζεται με την Alpha Bank, Χορηγό Προσβασιμότητας της έκθεσης. Προβλέπονται περιηγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και ξεναγήσεις με ζωντανή ακουστική περιγραφή, σε συνεργασία με τον οργανισμό liminal.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο onassis.org.

Διαβάστε επίσης