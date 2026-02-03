Γιώργος Λάνθιμος: Με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ η διαφήμιση στο Super Bowl - Δείτε το σποτ

Τη συνεργασία του Τζορτζ Κλούνεϊ με τον βραβευμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο αποκάλυψε η διαφήμιση που θα προβληθεί στο Super Bowl 2026. Οι δύο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Grubhub.

Το κινηματογραφικό σποτ, με τίτλο «Grubhub Will Eat the Fees», θα μεταδοθεί στο τρίτο τέταρτο του μεγάλου αγώνα, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο τόσο της πλατφόρμας food delivery όσο και του Τζορτζ Κλούνεϊ στο κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς.

Η είδηση για την εμπλοκή του Γιώργου Λάνθιμου στις φετινές διαφημίσεις του Super Bowl είχε γίνει γνωστή ήδη, τόσο για τη Grubhub όσο και για τη διαφήμιση της πλατφόρμας δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Ωστόσο, για τη διαφήμιση της Grubhub δεν είχαν δοθεί μέχρι πρόσφατα πολλές λεπτομέρειες.

Talk about making an entrance... @Grubhub teases its first-ever national Super Bowl ad directed by Yorgos Lanthimos. pic.twitter.com/Szz6Ta5BYr — Business (@XBusiness) January 26, 2026

Το κοινό είχε δει μόνο ένα αινιγματικό teaser, στο οποίο κυριαρχούσε το χαρακτηριστικό, σουρεαλιστικό ύφος του σκηνοθέτη, με τη δράση να εκτυλίσσεται γύρω από ένα επίσημο δείπνο, προϊδεάζοντας για την ιδιαίτερη αισθητική του τελικού σποτ.

Ένα αλλόκοτο δείπνο με… τελικό πιάτο τα έξοδα

Η διαφήμιση εκτυλίσσεται σε ένα επιβλητικό αρχοντικό, όπου μια εκκεντρική παρέα καλεσμένων απολαμβάνει ένα πολυτελές δείπνο. Όταν όμως φτάνει το τελευταίο «πιάτο» - τα έξοδα παράδοσης και υπηρεσιών - ξεσπά έντονη διαμάχη. Τη λύση δίνει η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Τζόρτζ Κλούνει, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Grubhub will eat the fees».

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα Grubhub

Νέα πολιτική χωρίς χρεώσεις

Η αισθητική του σποτ παραπέμπει έντονα στο κινηματογραφικό σύμπαν του Γιώργου Λάνθιμου, με αλλόκοτους χαρακτήρες, στατικές λήψεις και μια εσκεμμένα παράξενη ατμόσφαιρα.

We’re putting our mouth where our money is. No delivery fees. No service fees. No more fees on restaurant orders $50+. pic.twitter.com/ovLDCfdRtV — Grubhub (@Grubhub) February 2, 2026

Η διαφήμιση ανακοινώνει ότι η Grubhub καταργεί τα έξοδα παράδοσης και υπηρεσιών για παραγγελίες άνω των 50 δολαρίων από εστιατόρια, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια των καταναλωτών για τις υψηλές χρεώσεις στο food delivery.

Στα ύψη το διαφημιστικό κόστος

Η φετινή διοργάνωση του Super Bowl LX συγκεντρώνει έντονο διαφημιστικό ενδιαφέρον, με την επίσημη λίστα διαφημιζόμενων εταιρειών να περιλαμβάνει τόσο σταθερούς «παίκτες» όσο και νέες αφίξεις. Η TurboTax συμπληρώνει 13 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας, η Hellmann’s συμμετέχει για έκτη χρονιά, ενώ Grubhub και Liquid I.V. κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός.

Το κόστος προβολής στο Super Bowl συνεχίζει να αυξάνεται εντυπωσιακά. Από περίπου 37.500 δολάρια για ένα 30’’ σποτ στα πρώτα χρόνια, η τιμή έχει πλέον εκτοξευθεί σε πολλά εκατομμύρια δολάρια για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Super Bowl ως τη σημαντικότερη και ακριβότερη διαφημιστική σκηνή παγκοσμίως.

The Super Bowl LX commercial roster is here! ?️



✅ 13 years for TurboTax

✅ 6 years for Hellmann’s

✅ 1st year for Grubhub & Liquid I.V.



From just $37.500 for a 30-second spot to costing millions in 2026, we take a look at the evolution of advertising's biggest stage ?? pic.twitter.com/iDk31AJ56V — EssentiallySports (@ES_sportsnews) February 3, 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, η Grubhub επενδύει δυναμικά στο Super Bowl ως βασικό σημείο προβολής της νέας της καμπάνιας, αξιοποιώντας τη συνεργασία του Τζόρτζ Κλούνει με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο. Τη δημιουργία του κινηματογραφικού σποτ έχει αναλάβει η διαφημιστική εταιρεία Anomaly, με την καμπάνια να επεκτείνεται πέρα από τον μεγάλο αγώνα, σε τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, social media και υπαίθρια διαφήμιση.

Η Grubhub, που ιδρύθηκε το 2004 και εξαγοράστηκε το 2025 από την εταιρεία Wonder, επιχειρεί μέσω της συγκεκριμένης καμπάνιας να επανατοποθετηθεί δυναμικά στην αγορά του food delivery, απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές όπως οι DoorDash και Uber Eats.

