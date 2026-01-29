Γιώργος Λάνθιμος: Διπλή παρουσία στο Super Bowl 2026 - Σκηνοθετεί δύο διαφημίσεις

Στιγμιότυπο από το teaser του «Unavailable», με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν

Στο πιο εμπορικό εγχείρημα της καριέρας του μέχρι σήμερα φαίνεται πως προχωρά ο Γιώργος Λάνθιμος, καθώς θα υπογράψει τη σκηνοθεσία δύο διαφημίσεων για το Super Bowl -το τεράστιο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Λάνθιμου σε διαφήμιση του Super Bowl, στη μεγαλύτερη διαφημιστική σκηνή της χρονιάς. Όπως αναφέρεται, τα σποτ θα φέρουν έντονα τη σφραγίδα του πολύβραβευμένου σκηνοθέτη, υποψήφιου για Όσκαρ και BAFTA, με σουρεαλιστική αισθητική και χαρακτήρες που παραπέμπουν στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό του σύμπαν.

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα σύντομα teaser και για τα δύο σποτ, στα οποία κυριαρχεί ένα οπτικό ύφος αναγνωρίσιμο στους θαυμαστές του σκηνοθέτη, ενώ στο ένα από αυτά πρωταγωνιστεί η αγαπημένη του συνεργάτιδα, Έμα Στόουν.

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μία εφαρμογή διανομής φαγητού θα βάλει επιτέλους το στόμα της εκεί που είναι τα χρήματά της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα του πρώτου teaser για τη διαφήμιση πλατφόρμας delivery Grubhub.

Talk about making an entrance... @Grubhub teases its first-ever national Super Bowl ad directed by Yorgos Lanthimos. pic.twitter.com/Szz6Ta5BYr — Business (@XBusiness) January 26, 2026

Το πλήρες διαφημιστικό παραμένει προς το παρόν μυστικό, ωστόσο πηγές κάνουν λόγο για μια καμπάνια που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει νέα δημιουργική κατεύθυνση για τη Grubhub.

Στόουν - Λάνθιμος και στο Super Bowl

Πέρα από τη συνεργασία του με το Grubhub, ο Λάνθιμος υπογράφει και δεύτερη διαφήμιση για το φετινό Super Bowl, για την πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.

Το διαφημιστικό, με τίτλο Unavailable, αποτελεί συνέχεια της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής συνεργασίας των δύο δημιουργών και σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Στόουν σε διαφήμιση του Super Bowl.

Το σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, θα προβληθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα Super Bowl LX, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει teaser 15 δευτερολέπτων.

Η καμπάνια είναι γυρισμένη σε ασπρόμαυρο φιλμ στο Λονδίνο και διατηρεί τον τολμηρό, σκοτεινά χιουμοριστικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το δίδυμο Λάνθιμος - Στόουν.

Emma Stone and director Yorgos Lanthimos are teaming up again for Squarespace’s Super Bowl commercial.



(Source: https://t.co/XFKvrnbfSp) pic.twitter.com/GISjmNu5Df — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 27, 2026

Πριν το Χόλιγουντ

Αν και ο Λάνθιμος έχει καθιερωθεί διεθνώς για το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος, γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο της διαφήμισης, καθώς τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα περιλάμβαναν τη σκηνοθεσία διαφημίσεων, μουσικών βίντεο και πειραματικών θεατρικών έργων.

Στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ «Θέλεις ή δεν θέλεις», που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου

Xαρακτηριστικό παράδειγμα το βιντεοκλίπ του Σάκη Ρουβά για το τραγούδι «Θέλεις ή δεν θέλεις».

30 δευτερόλεπτα τεράστιας σημασίας

Παρά τη μικρή τους διάρκεια, τα δύο διαφημιστικά σποτ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσονται στο Super Bowl - ένα γεγονός τεράστιας απήχησης και υψηλού διαφημιστικού κόστους - την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο θα πλαισιωθεί από την κεντρική εμφάνιση του Bad Bunny και συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον από θαυμαστές και τηλεθεατές.

This is the Super Bowl Commercial for 2026. Soo Beautiful. ?❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n9niD6mEA7 — Susan (@emma6USA) January 26, 2026

