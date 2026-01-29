Γιώργος Λάνθιμος: Διπλή παρουσία στο Super Bowl 2026 - Σκηνοθετεί δύο διαφημίσεις

Με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν και ένα αινιγματικό teaser αποκαλύφθηκε η νέα συνεργασία του Έλληνα σκηνοθέτη για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιώργος Λάνθιμος: Διπλή παρουσία στο Super Bowl 2026 - Σκηνοθετεί δύο διαφημίσεις

Στιγμιότυπο από το teaser του «Unavailable», με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πιο εμπορικό εγχείρημα της καριέρας του μέχρι σήμερα φαίνεται πως προχωρά ο Γιώργος Λάνθιμος, καθώς θα υπογράψει τη σκηνοθεσία δύο διαφημίσεων για το Super Bowl -το τεράστιο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του Λάνθιμου σε διαφήμιση του Super Bowl, στη μεγαλύτερη διαφημιστική σκηνή της χρονιάς. Όπως αναφέρεται, τα σποτ θα φέρουν έντονα τη σφραγίδα του πολύβραβευμένου σκηνοθέτη, υποψήφιου για Όσκαρ και BAFTA, με σουρεαλιστική αισθητική και χαρακτήρες που παραπέμπουν στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό του σύμπαν.

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα σύντομα teaser και για τα δύο σποτ, στα οποία κυριαρχεί ένα οπτικό ύφος αναγνωρίσιμο στους θαυμαστές του σκηνοθέτη, ενώ στο ένα από αυτά πρωταγωνιστεί η αγαπημένη του συνεργάτιδα, Έμα Στόουν.

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μία εφαρμογή διανομής φαγητού θα βάλει επιτέλους το στόμα της εκεί που είναι τα χρήματά της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα του πρώτου teaser για τη διαφήμιση πλατφόρμας delivery Grubhub.

Το πλήρες διαφημιστικό παραμένει προς το παρόν μυστικό, ωστόσο πηγές κάνουν λόγο για μια καμπάνια που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει νέα δημιουργική κατεύθυνση για τη Grubhub.

Στόουν - Λάνθιμος και στο Super Bowl

Πέρα από τη συνεργασία του με το Grubhub, ο Λάνθιμος υπογράφει και δεύτερη διαφήμιση για το φετινό Super Bowl, για την πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.

Το διαφημιστικό, με τίτλο Unavailable, αποτελεί συνέχεια της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής συνεργασίας των δύο δημιουργών και σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Στόουν σε διαφήμιση του Super Bowl.

Το σποτ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, θα προβληθεί ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα Super Bowl LX, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει teaser 15 δευτερολέπτων.

Η καμπάνια είναι γυρισμένη σε ασπρόμαυρο φιλμ στο Λονδίνο και διατηρεί τον τολμηρό, σκοτεινά χιουμοριστικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το δίδυμο Λάνθιμος - Στόουν.

Πριν το Χόλιγουντ

Αν και ο Λάνθιμος έχει καθιερωθεί διεθνώς για το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος, γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο της διαφήμισης, καθώς τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα περιλάμβαναν τη σκηνοθεσία διαφημίσεων, μουσικών βίντεο και πειραματικών θεατρικών έργων.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-29-095918.jpg

Στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ «Θέλεις ή δεν θέλεις», που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου

Xαρακτηριστικό παράδειγμα το βιντεοκλίπ του Σάκη Ρουβά για το τραγούδι «Θέλεις ή δεν θέλεις».

30 δευτερόλεπτα τεράστιας σημασίας

Παρά τη μικρή τους διάρκεια, τα δύο διαφημιστικά σποτ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσονται στο Super Bowl - ένα γεγονός τεράστιας απήχησης και υψηλού διαφημιστικού κόστους - την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο θα πλαισιωθεί από την κεντρική εμφάνιση του Bad Bunny και συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον από θαυμαστές και τηλεθεατές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινούν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στο λαό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου συνεδρίου της

11:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Survivor απέναντι στον Ολυμπιακό

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

11:17ΚΟΣΜΟΣ

«Μην συνομιλείτε με ταραξίες»: Πράκτορες της ICE στη Μινεσότα έλαβαν οδηγίες να μην έρχονται σε επαφή με διαδηλωτές

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Ρεκόρ παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι αρχές απειλούν με εκτέλεση γιατρούς που φρόντισαν τραυματίες διαδηλωτές - Τι είναι το «μοχαραμπέχ»

11:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τελευταία αγωνιστική στο Europa League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Λάνθιμος: Διπλή παρουσία στο Super Bowl 2026 - Σκηνοθετεί δύο διαφημίσεις

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Raptor T1+ «ζωγραφίζει» στους αμμόλοφους του Dakar Rally και ανεβαίνει στο βάθρο

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα το αεροπλάνο για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποθήκη με ναρκωτικά εντοπίστηκε στα Χανιά: Χειροπέδες σε τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Περπάτησε 400 χιλιόμετρα σε 16 μέρες: Το ταξίδι που του άλλαξε τη ζωή

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο πολυτραυματίας δεν επιστρέφει με τους άλλους 2 φίλους του ΠΑΟΚ – Η εξήγηση Γεωργιάδη

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κατάσχεση ναρκωτικών αξίας 900.000 ευρώ από το Λιμενικό - Χειροπέδες σε δύο άτομα (Βίντεο)

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Oι 3 όροι που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν για να μην προχωρήσει σε επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε και το πήγαμε πρώτα στο κτηνιατρείο»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα το αεροπλάνο για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο πολυτραυματίας δεν επιστρέφει με τους άλλους 2 φίλους του ΠΑΟΚ – Η εξήγηση Γεωργιάδη

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Oι 3 όροι που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν για να μην προχωρήσει σε επίθεση

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Ρεκόρ παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων στην Ηλεία - Φωτογραφίες

09:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός Παλαιστίνιος επιτέθηκε με γάντζους σε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας ενώ «σήκωναν» χρήματα από ΑΤΜ: Τραυματίστηκε 43χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ