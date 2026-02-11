Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Η καλύτερη απόφαση - Δεν περίμενα πως θα κερδίζαμε όσα καταφέραμε»

Ο Βάσκος κόουτς ξεκίνησε μια πορεία που έμελλε να αποδειχθεί ιστορική. Υπό την καθοδήγησή του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League το 2024, φτάνοντας σε μια ανεπανάληπτη ευρωπαϊκή κορυφή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο σύλλογος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποδεχθεί την πρόταση των Πειραιωτών, τονίζοντας πως πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του.

Η επιτυχημένη του θητεία δεν περιορίζεται μόνο στην ευρωπαϊκή διάκριση. Με τον «Μέντι» στο τιμόνι, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2024-2025, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2025. Συνολικά, σε 106 αγώνες στον πάγκο της ομάδας, μετρά 70 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες, με απολογισμό τερμάτων 203 υπέρ και 89 κατά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμά του.

«Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από την χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαμε μέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.

Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα από τη χώρα για να μπορέσω να απολαύσω όσο απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ήταν τα λόγια του Ισπανού προπονητή για την θητεία του στον πάγκο του Ολυμπιακού.

?⚪️ Two years ago today, ????́ ???? ?????????? signed as our new head coach! ✍?



? 2023/24 UEFA Europa Conference League Winners



?? 2024/25 Greek Champions and Greek Cup Winners



? 2025 Greek Super Cup Winners



?? ???? ?? ????????! pic.twitter.com/tSS2TCwDld — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 11, 2026

Διαβάστε επίσης