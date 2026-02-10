Ολυμπιακός: Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε κληθεί σε ακρόαση για "παρότρυνση σε βία" και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ όπως και η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ.

Η ΔΕΑΒ στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνει χαρακτηριστικά πως "παρότρυνε τους ανωτέρω φιλάθλους «εν τοις πράγμασι» σε πρόκληση περαιτέρω επεισοδίου ενώ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όφειλε να αποτρέπει με την συμπεριφορά του φαινόμενα βίας".

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής,

β) τη σηματική Αναφορά Εγκλημάτων του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και την υποβλητική Αναφορά του ιδίου αστυνομικού τμήματος προς τον Αθλητικό Εισαγγελέα Αθηνών,

γ) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

δ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για το πρωτάθλημα της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα, κατά την αποχώρηση των διαιτητών και των ποδοσφαιριστών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, μετά τη ρίψη εναντίον τους από φιλάθλους της ΠΑΕ ΑΕΚ δύο (2) πλαστικών φιαλών έμφορτων ύδατος και μίας (1) ομπρέλας βροχής, ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, DANIEL CASTELLO PODENCE, αφού ανέλαβε ανά χείρας την ομπρέλα, την έριξε πίσω στην κερκίδα από την οποία ερρίφθη και προς τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας.

Ακολούθως, μάλιστα, ένας εξ αυτών την εκσφενδόνισε και πάλι κατά των αποχωρούντων προς τα αποδυτήρια ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων του Ολυμπιακού.

Με την ενέργειά του αυτή ο DANIEL CASTELLO PODENCE παρότρυνε τους ανωτέρω φιλάθλους «εν τοις πράγμασι» σε πρόκληση περαιτέρω επεισοδίου (κατ’ επίταση του ήδη αρξαμένου τοιούτου διά των ανωτέρω ρίψεων), ενώ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όφειλε να αποτρέπει με την συμπεριφορά του φαινόμενα βίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν. 4326/2015) και η Επιτροπή

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 12/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος του DANIEL CASTELLO PODENCE και

ii) διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, η διοικητική κύρωση της επιβολής μιας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στις κερκίδες, αγωνιστικό χώρο κλπ., σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025, επιβάλλεται μόνον όταν οι ρίψεις αυτές γίνονται από θεατές του αγώνα.